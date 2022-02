En Afganistán, las mujeres creían haber logrado vivir en un país donde la libertad comenzaba a abrirse paso. Sin embargo, la llegada de los talibanes hizo que sus sueños y aspiraciones se truncasen. Desde el pasado 15 de agosto de 2021, viven atemorizadas ante la posibilidad de ser apresadas y torturadas por un régimen que busca sembrar el terror en el país.

Este jueves, El programa de Ana Rosa ha emitido la segunda parte del reportaje elaborado por la periodista Cristina Soriano. En esta ocasión, la pieza ha mostrado el caso de Somaia, una joven que ha logrado escapar del horror en el que se ha convertido Afganistán.

"Vengo de una familia tradicional, desde el principio fui al colegio y estudié con chicas. El primer año de universidad mi familia rompió las normas y estudié con chicos y chicas. Soy ingeniera agrónoma y estuve trabajando en diferentes organizaciones nacionales e internacionales. Todo fue gracias a mi padre, que es mi principal apoyo", ha señalado Somaia.

Su vida y la de su familia cambiaron en muy poco tiempo: "Cuando los talibanes llegaron al poder estábamos en peligro porque al ser mujer me querían para casarme con un hombre mayor que yo y, además, con dos hijos. Iban registrando casa por casa y si encontraban algún documento o diploma, te mataban".

La joven ha señalado que consiguió hacer fotografías a sus documentos y enviarlos por correo electrónico para poder conservarlos. Somaia y su familia viajaron, con temor, desde Herat a Kabul: "Fueron veinte horas en autobús. El viaje fue horrible porque los talibanes paraban el autobús y nos registraban a todos. Nos vestimos con ropa sucia y harapienta. Rezábamos para que no nos pillasen. Íbamos como pobres refugiados de una ciudad a otra".

Actualmente, en Afganistán no se permite que las mujeres caminen solas por la calle. Deben hacerlo acompañadas, siempre, de un hombre de la familia. Sin embargo, muchas familias han perdido a todos sus varones y las mujeres deben hacer uso de su ingenio para poder conseguir algo de comida. En ocasiones, se ven obligadas a vender todos sus bienes para poder sobrevivir y, como ha comentado Somaia, a veces, incluso, venden a sus bebés por muy poco dinero. El matinal ha mostrado, además, la cara amoratada de una mujer que, por necesidad, tuvo que salir sola a la calle en busca de comida.

Afghan Women On The Run es una ONG que formada por ocho mujeres españolas que tratan de ayudar a las mujeres afganas víctimas de la represión a la que se ven sometidas cada día. No obstante, pese a la gran labor que hacen, la organización podría llegar a su fin debido a la falta de financiación necesaria para hacer frente a los gastos que supone sacar a las mujeres del país y traerlas a España.

Inma Orquín, miembro de la ONG, ha señalado que la organización surgió a mediados del pasado mes de agosto debido a la necesidad de salvar a las mujeres afganas del terror talibán. Desde que comenzaron su labor han logrado traer a España diez familias, entre ellas la de Somaia y la de una mujer viuda a cuyo marido asesinaron los talibanes. Pese a sus logros, Orquín ha apuntado que se trata de un trabajo "difícil y complicado".

"Una vez en Pakistán, esta organización fue quien me puso en contacto con la embajada española. Me ayudaron a preparar los papeles y todo el proceso. Pude traer a toda mi familia y estamos en España desde el 28 de diciembre", comenta Somaia, que no duda en agradecer la labor de la ONG.

Pese a que son las mujeres quienes viven más reprimidas por el régimen talibán, los hombres también sufren las consecuencias de la violencia que los talibanes han creado en las calles de Afganistán. Estos deben vestir la misma ropa que los talibanes y lucir el mismo corte de pelo. Además, tienen que rezar cinco veces al día. Somaia ha señalado que nadie cree las promesas de los talibanes, cuyo objetivo es cortar cualquier relación con el resto del mundo para aislar Afganistán.

Somaia ha agregado que la retirada de las tropas estadounidenses sumió a Afganistán en un horror del que no podrán salir sin la ayuda y la presencia de los países occidentales: "Por favor, no nos dejéis solos y escuchad las voces de las mujeres que piden ayuda".