Puig anuncia 139 milions per a l'ampliació de l'Hospital de Marina Baixa i el Clínic i millores en centres de salut

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat la inversió de 139 milions d'euros per a l'ampliació de l'Hospital de la Marina Baixa i del Clínic de València, així com per a reformes i millores en diferents centres de salut.