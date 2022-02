Los motivos por los que Rocío Flores se encuentra "KO" antes de volver a la tele

Después de unos días alejada de televisión, Rocío Flores está en plena cuenta atrás para volver, este mismo jueves, a El programa de Ana Rosa, donde colabora semanalmente.

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco se ha sometido recientemente a una operación de pecho de la que, según ha mostrado ella misma en sus redes sociales, se siente muy orgullosa.

Sobre su vuelta al trabajo, ha señalado ante sus seguidores que está muy contenta por ello. "Estoy supercontenta y estoy superfeliz. Por fin me reincorporo. Mañana (por hoy) estaré en El programa de AR, para los que queráis bichearme, que lo sepáis".

Eso sí, también ha confesado que no está al cien por cien y ha dado los motivos por los que, según tilda ella misma, se siente KO. "Mañana os contesto a las 10 preguntas, se me ha hecho tarde. Ahora voy a descansar, porque entre la vacuna, el pecho y estudiar estoy KO", desveló la joven en la noche del miércoles.

Con casi total seguridad, Ro tendrá que hacer frente a las últimas declaraciones de su madre en el programa Montealto, donde desvelaron algunas de las estancias de Rocío Jurado y donde la hija de 'la más grande' ha realizado algunos comentarios sobre su familia.

Hace unos días, Rocío Flores quiso mostrar a sus seguidores el resultado de su operación de pecho. La joven, que pasó por el quirófano para mejorar su busto tras pasar por Supervivientes, ha hecho gala de un vestido apretado, el primero que se pone después de la intervención. Y se ha mostrado muy ilusionada y contenta.

"Primer vestido que me pongo después de la operación y aunque aún no es el resultado definitivo de mi pecho no podéis imaginar la alegría que sentí", dice la influencer en su última publicación de Instagram.

Para su primera foto tras la operación, Ro hacía caso a las tendencias y elegía un vestido mini apretado en color verde.

"Aún no puedo ponerme nada sin el sujetador que me pusieron tras la operación, solo me lo quité para la foto", explicó también la joven.