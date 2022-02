Detingudes tres persones i intervingudes més de 800 plantes de marihuana a Riola i Canet

Segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, aquesta actuació s'emmarca en el pla de resposta policial al cultiu i tràfic il·legal de marihuana i els beneficis del mateix, així mateix com en el pla operatiu de resposta policial al trànsit minorista i consum de drogues, llocs i locals d'oci i diversió que la Guàrdia Civil vé desenvolupant en la feina de prevenció de la delinqüència i seguretat ciutadana.

El passat mes de gener, la Guàrdia Civil de Sueca va realitzar diversos dispositius amb fi de localitzar plantacions 'indoor'. Fruit de les investigacions dutes a terme, els agents van aconseguir esbrinar que, en un immoble de la localitat de Riola, es trobava una plantació a gran escala, situada en un pis d'un edifici. Així mateix, es va comprovar per tècnics de l'empresa Iberdrola que l'habitatge estava connectat a la xarxa il·legalment.

La plantació estava dividida per habitacions, on cadascuna tenia una funció, bé com assecador o cultiu.

El passat 13 de gener, els investigadors van realitzar un registre i van trobar 708 plantes de marihuana, més de 12 quilograms de cabdells i més de sis de picada de marihuana, així com tota classe de material necessari per al cultiu 'indoor' de marihuana valorat en 15.000 euros.

La investigació va acabar amb la detenció d'un home de 44 anys i nacionalitat espanyola per un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Les diligències han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Sueca i s'ha decretat l'ingrés a la presó del detingut.

A més d'aquesta operació, la Guàrdia Civil de Sagunt va desenvolupar una altra operació paral·lela en la qual els agents van aconseguir descobrir un habitatge en la localitat de Canet de Berenguer que es dedicava al cultiu de marihuana.

Els agents van esbrinar que la plantació s'ocultava en un buit resultant d'haver tapat part d'una piscina, construint un zulo per a albergar la plantació 'indoor'. El zulo estava dividit en dos habitacles, un per a cultiu i un altre com assecador.

El 20 de gener els investigadors van realitzar un registre i van trobar 112 plantes de marihuana, així com diferents efectes utilitzats per al bon desenvolupament i creixement de les plantes com a aires condicionats, llums de cultiu o filtres valorats en més de 18.000 euros.

A més, es va poder constatar, per tècnics de l'empresa Iberdrola, que l'habitatge presentava un enganxe il·legal a la xarxa elèctrica, defraudant més de 3000 euros.

L'operació va culminar amb la detenció d'un home de 48 anys i una dona de 54 anys, tots dos de nacionalitat espanyola, per un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Les diligències han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Sagunt.