Jorge Javier Vázquez, en 'Todo es mentira': "Pablo Casado no puede seguir siendo el líder de la oposición"

Jorge Javier Vázquez se coló este miércoles por sorpresa en Todo es mentira, donde dio su punto de vista sobre distintos temas de la actualidad social y política del país.

El presentador de Sálvame aprovechó y escenificó un mitin improvisado sobre Pablo Casado, líder del PP. "¿Puedo?", preguntó a Risto Mejide.

Tras el OK del publicista, el catalán se dispuso a hacer pública su reflexión. "Creo que es el momento ideal para el Partido Popular en las elecciones de Castilla y León, es el momento perfecto para darse cuenta de que Pablo Casado no puede seguir siendo el líder de la oposición", aseguró.

La cosa no quedó ahí. "Creo que en el PP debe de haber gente muchísimo mejor preparada que Pablo Casado y es que es lo que España necesita"., aseguró, y sentenció: "Para el país no es ni bueno ni sano ni práctico que el líder de la oposición sea una persona que ha demostrado estar escasamente preparada. No fomenta ninguna ilusión".

Cambiando de tercio, sobre Corinna, dijo: "No me llama nada la atención esta historia. Lo verdaderamente divertido fue cuando saltó al principio".