El mago Jorge Blas deja sin palabras a Roberto Leal con un truco: "¡No me lo puedo creer!"

Este miércoles fue el último día como invitados de Paola Dominguín, Jero García, Ivonne Reyes y Jorge Blas, que han ayudado estos días a Orestes y Jaime a conseguir el mayor número de segundos para enfrentarse a El Rosco.

Pero el mago no quiso despedirse del concurso de Antena 3 sin hacer un último truco de magia, que dejó sin palabras a Roberto Leal, el protagonista del mismo, y a todos los espectadores.

Blas se quitó el reloj y puso una hora al azar en él, para luego, posteriormente, entregárselo al presentador: "El tiempo es muy importante en este programa y he preparado algo que te sorprenda", comentó el mago.

"Puedes decirle a los espectadores que no hemos acordado nada, no sabes lo que va a pasar...", explicó mientras le pedía que no se moviera mientras sujetaba el reloj con la mano derecha.

"Quiero que pienses en una hora que sea relevante para ti y que yo no pueda saber", señaló Blas. El sevillano, tras dudarlo, respondió que "las nueve de la noche, que es cuando El Rosco está en su punto máximo".

Blas le preguntó: "¿Crees que me he podido anticipar, que no parar, en el tiempo para saber lo que ibas a hacer?". Leal le dio la vuelta al reloj y, efectivamente y para sorpresa del presentador, marcaba las 21:00 horas.

Tras los aplausos del público, el sevillano solo acertó a decir: "¡No me lo puedo creer! Felicidades, enhorabuena. "¿Cómo os habéis quedado -le dijo a los invitados y concursantes-?".