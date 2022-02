Miquel Montoro acude 'ilegalmente' a las gradas de 'La Resistencia': "Como público no podía venir"

Su participación en el pasado en La Resistencia aumentó su popularidad y, este miércoles, Miquel Montoro visitó por sorpresa a Broncano para conocer el nuevo teatro.

"Ha venido una persona que ha estado aquí como invitado varias veces, es una de las más queridas de España. Como público tal cual no puede venir, pero se ha pasado para ir al baño y se ha quedado, que es lo que hemos dicho", explicó el presentador.

El conductor del programa de Movistar exclamó: "Me emociono, es que está Miquel Montoro aquí", mientras que el equipo, Broncano y el público le recibía entre aplausos.

Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

"Te he visto levantarte y ha sido como ver a Jesucristo, ha sido increíble...", admitió el presentador tras saludar al joven. "Somos los dos únicos menores", señalo el actor Hugo Arbués, uno de los invitados del día.

Montoro le contestó que "no pasa nada, eso ya no lo miran...". Broncano, entre risas, afirmó que por esa regla no podría conducir tractores o motos y, "sin embargo...".

"Este verano estuve en su casa y me hizo una sobrasada increíble", recordó el presentador. El joven, por su parte, admitió que Broncano le había hecho una promesa "y la cumplió. Eso sí que es un tío de palabra".

El presentador siguió con la entrevista a sus invitados del día (Clara Galle, Julio Peña, Eric Masip y Arbués), pero le comentó a Montoro que "luego nos vemos y nos damos un abrazo, gracias por venir".