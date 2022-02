El mal trago de Pablo Motos con Lali Espósito: "Si quieres, me puedo suicidar"

Pablo Motos recibió este miércoles un regalo de la invitada del día, la actriz y cantante Lali Espósito, que presentó su nuevo single Disciplina y comentó con el presentador la tercera temporada de Sky Rojo en Netflix.

"Te he traído la ciencia del mate porque me pareció un buen regalo", le dijo la argentina al valenciano mientras mostraba el recipiente recién llegado de su país para prepararle la bebida a Motos: "Tengo unos 200", afirmó Espósito.

"Acabo de hacer una trampa, que los argentinos no me puteen, el mate no está curado porque la madera no debería estar clara. Normalmente, se le pondría durante dos días hierba mojada para que la madera coja el sabor y así, sí puedes tomar el mate", explicó la invitada.

Lali Espósito, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

El presentador admitió que "no me he tomado uno en mi vida. Dicen que la primera vez no te gusta", y decidió tomárselo amargo en vez de dulce porque la argentina señaló que "es de macho" beberlo amargo.

La cantante le advirtió que no moviera la caña por donde se bebe porque "es una falta de respeto para el argentino y el uruguayo", y mostró un termo con la bandera de su país que contenía "agua caliente, pero sin el punto del té, no tiene que estar hervida".

"Está echando mucho humo, a ver si va a estar muy caliente...", destacó el valenciano con un poco de miedo por quemarse al probarlo: "Si no me gusta ¿Finjo?", preguntó.

¡"El pueblo argentino te está mirando!", exclamó la actriz mientras Motos probaba la bebida y torcía levemente el gesto dando muestras de que no le había gustado demasiado.

Pablo Motos, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"¿Te puedo pedir una segunda oportunidad?", le pidió Espósito, a lo que el conductor del programa respondió: "Me puedo suicidar si quieres... es que está muy amargo".

Tras las risas de las hormigas y los presentes en las gradas del programa, el presentador terminó cogiéndole el gusto, volviendo a tomar un sorbo más antes de que se lo llevaran: "Tienes razón, el primero me supo mal, pero ya no... no tomo más que no duermo", comentó.