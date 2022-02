Laura Matamoros se pone en manos de un profesional para cuidar su salud tras el nacimiento de Benjamín

Laura Matamoros está centrada en recuperar la figura que lucía antes de dar a luz al pequeño Benjamín el pasado mes de diciembre, tal y como ha informado este miércoles en sus stories de Instagram.

La hija de Kiko Matamoros y Marián Flores ha decidido acudir a la ayuda de un profesional, quien le realizará un seguimiento médico para que vuelva a coger las riendas de su vida.

"He ido al endocrino para empezar con un seguimiento estricto y poder alcanzar mis objetivos y estar controlada por un profesional. La verdad es que me ha encantado y he salido muy motivada", ha explicado.

Desde que se estrenara en la maternidad con su hijo Matías hace tres años, la ganadora de GH VIP 4 ha mantenido sus rutinas de deporte. Sin embargo, parece que con el nacimiento de Benjamín le está costando más volver a la normalidad.

El pasado 12 de enero, la influencer anunció que se preparaba para empezar su recuperación posparto con un innovador tratamiento. "Ya sabéis que os hablé de una maravillosa cápsula que se pone a unos 60 grados, y lo que hace es detoxificar el cuerpo con el calor eliminando toxinas", avanzó.

Además, la pareja de Benji Aparicio compartió las ventajas de este tratamiento: "La circulación mejora, y en la piel también se nota. Echas todo lo malo que tienes ahí".

Desde que la joven diera a luz a Benjamín, afronta los cambios corporales que le ha dejado el embarazo, entre ellos, la mastitis. "No os podéis imaginar cuánto duele", explicaba la influencer recientemente.

Antes del parto, Matamoros sufrió retención de líquidos, acidez y otras molestias, y ahora está dispuesta a recuperarse descansando, haciendo ejercicio y poniéndose en buenas manos.