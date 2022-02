Eugenia Martínez de Irujo alaba a la nueva pareja de su hija Cayetana, Manuel Vega: "Es un chico estupendo"

Cayetana Rivera sorprendió en el Salón Internacional de Moda Flamenca (SIMOF) en Sevilla al presentar el público a su pareja, el empresario sevillano Manuel Vega. Un joven diez años más mayor de ella que ha despertado controversia.

Algunos rumores señalaban que sus padres no estaban contentos con la relación y las palabras enfadadas de Fran Rivera la prensa reforzaron la teoría. "Que la dejéis tranquila, ella no tiene que soportaros a vosotros", comentó el torero a los paparazzi el otro día.

Eugenia Martínez de Irujo, por otra parte, ha mostrado una actitud muy diferente en su reciente aparición con las cámaras. Al preguntarle por su nuevo yerno, la hija de la duquesa de Alba se ha deshecho en halagos.

"A mí me parece un chico estupendo, educadísimo, trabajador...", ha asegurado, señalando que desconocía las críticas citadas. "Cuando digáis esas cosas genéricas, dad nombres y apellidos. Me encantaría saber si es verdad que alguien lo ha dicho, para que me lo diga a la cara. O por lo menos, yo saberlo. Si lo sabéis, nombres y apellidos, porque me encantaría saberlo", ha pedido.

Ha vuelto a recalcar su apoyo a su pareja: "Me ha sentado bien, porque el chico es estupendo, es encantador, es educado y no sé a qué vienen esos comentarios".