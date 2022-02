Felipe González critica el lema del Gobierno de "no dejar a nadie atrás": "Es un error"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha criticado de nuevo al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Esta vez, a cuenta del lema "no dejar a nadie atrás", la bandera del presidente Pedro Sánchez desde que llegó la pandemia de coronavirus. El exmandatario ha mostrado dudas sobre el eslogan, puesto que, según él, los ciudadanos lo pueden recibir "pasivamente", es decir, sin verse directamente implicados en la salida de la crisis.

No es la primera vez que González señala al Ejecutivo. Antes fue por la "ausencia de liderazgo" de Sánchez, con quien -pese al abrazo en el Congreso socialista de Valencia el pasado mes de octubre- no mantiene una relación fluida.

"El Gobierno insiste una y otra vez en que su política consiste en la recuperación y en que nadie se va a quedar atrás. Es su manera de expresar la solidaridad. Yo creo que la formulación contiene un error", ha manifestado este miércoles el expresidente en un encuentro telemático de KAVA-Grupo de reflexión, que es una iniciativa conjunta entre EsadeEcPol y la Fundación Felipe González. Así, González ha asegurado que el discurso de "no dejar a nadie atrás" es "una propuesta de acción gubernamental que la gente recibe pasivamente", lo que se agrava si se tiene en cuenta que la crisis del Covid "cabalga sobre la anterior crisis financiera".

En este sentido, ha contrapuesto el actual lema al que él utilizó cuando ganó las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, una victoria que daría pie a 16 años de mandato. Entonces, el lema del Ejecutivo fue "entre todos saldremos de esta crisis", utilizando una "formulación positiva". "En la actitud de los gobiernos eso marca una diferencia fundamental. En la recepción pasiva y crecientemente desconfiada de lo que promete el Gobierno de no dejar a nadie atrás y la propuesta proactiva de que usted se compromete conmigo (...) que simula activamente el compromiso con el ciudadano", ha deslizado.

Otras críticas al Ejecutivo

Desde que Sánchez alcanzó la Moncloa en 2018, González ha sido crítico en algunas ocasiones, aunque ambos intentaron sellar la paz con un abrazo a tres -incluido el otro expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero-. Pero es que incluso ese día González reivindicó, ante Sánchez y ante todo el partido, su "libertad de expresarse críticamente". Ni siquiera pretendo que se tengan en cuenta lo que opino. Simplemente, de buena fe, opino. Aconsejar a beneficio de inventario es más difícil de lo que parece. Si no me preguntan puedo decirlo en un círculo de amigos, pero no interfiero", dijo entonces.

Antes, González había llegado a señalar incluso la ausencia de liderazgo del actual presidente. En un podcast publicado en abril del año pasado, dijo que Sánchez no estaba "viviendo la realidad de sufrimiento que" estaba viviendo él. “Cuando todo está mal, aparece ahí un tío y dice que todo está bien y que el futuro es cojonudo”, añadió en referencia a Sánchez.