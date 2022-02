Sara Carbonero, una de las periodistas más conocidas de España, podría haber roto su relación definitivamente con el cantante Kiki Morente. Y así la ha afirmado con contundencia Miguel Frigenti en Sálvame.

"Kiki y Sara ya no están juntos. De hecho, llevan sin estar juntos desde verano. Me lo confirman fuentes muy cercanas a Kiki", ha empezado a explicar el colaborador. "La decisión de terminar la relación fue de Sara y, aunque se han visto alguna vez por Madrid, ya no tienen relación".

Según las fuentes que menciona Frigenti, "Sara habría querido romper la relación porque ya no estaba cómoda con él. Se llevan bien, pero no están juntos. Cada uno por su lado. Eso sí, Kiki Morente lo pasó muy mal".

Según varios medios como El Español, la relación se habría ido enfriando últimamente. Al parecer, otro de los motivos de ese distanciamiento podría haber sido lo volcados que están ambos en sus trabajos. Y, como bien ha dicho Frigenti, ese enfriamiento vendría ya desde el verano pasado, que es precisamente cuando la relación de ambos se hizo pública.

Por ahora no ha habido confirmación por parte de los protagonistas. Sara Carbonero sigue volcada en su trabajo como periodista, actualmente en Radio Marca, y mantiene una buena relación con su expareja Iker Casillas.