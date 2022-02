Cataluña empieza a vacunar con las segundas dosis a los niños de 5 a 11 años

Salut ha puesto en marcha este miércoles la vacunación de segundas dosis entre los niños de 5 a 11 años. En la Regió Sanitària de Girona, está previsto que se administren durante este primer día unas 140 dosis, 40 de ellas en la sede del Govern en Girona, que acoge un punto de vacunación.

La responsable de Enfermería del lnstitut Català de la Salut (ICS) en Girona, Antònia Sabench, asegura que la eclosión de la variante ómicron ralentizará un poco el ritmo porque muchos niños y niñas o están confinados o bien acaban de pasar la enfermedad. Y es que en la Regió de Girona, unos 19.000 niños han pasado el coronavirus. "Hemos tenido muchos casos positivos y esto hace que, aunque se están apuntando, algunos han de anular bien porque están confinados o bien porque tienen síntomas", explica.

En el caso de que hayan pasado la enfermedad, los menores de 5 a 11 años solo han de esperar ocho semanas para ponerse la dosis de la vacuna

Sabench, sin embargo, insiste en la importancia de tener la pauta completa y recuerda que, en el caso de que hayan pasado la enfermedad, los menores de esta franja de edad solo han de esperar ocho semanas para ponerse la dosis.

En la sede de la Generalit de Girona, este miércoles, los niños de 5 a 11 años han ido llegando con cuentagotas. Algunos más asustados que otros, pero la mayoría, convencidos de que recibir la pauta completa de vacunación no solo les protegerá a ellos, sino también a sus familias y amigos.

Es el caso de Rosario. Tiene 10 años y este miércoles se ha puesto la segunda dosis. No le ha dolido y asegura que se se ha querido vacunar para "proteger y cuidar" a su familia. También Alexis, de 6 años, que dice que se ha vacunado porque no quiere "tener la Covid" o Dan, de 11 años, que cree que después de vacunarse, si pasa la enfermedad no le dolerá "tanto daño".

Anna Pol, la madre de un niño de seis años y de una niña de 9, dice que, después de consultarlo con su pediatra, decidieron que vacunarían a sus hijos para "aportar" su "grano de arena" en medio de esta pandemia. También lo ve así la madre de Alexis, otro de los niños que este miércoles ha recibido la segunda dosis: "Así estará protegido".