Carlos Mazón: "El eje Madrid-Comunitat Valenciana es estratégico para toda España"

Mazón ha mantenido un almuerzo con la Fundación Conexus al que han asistido medio centenar de empresarios, y en el que ha abogado por despertar las relaciones económicas, sociales y políticas entre ambas comunidades, según ha informado el PPCV en un comunicado.

Durante el encuentro, el dirigente de los 'populares' valencianos ha expresado su preocupación porque "la Comunitat Valenciana es, tras Cataluña, la primera en fuga de empresas netas el pasado año con casi un centenar, mientras que Madrid y Andalucía son la que más atraen".

Además, ha descrito "un entorno relativamente adverso para la inversión privada en la Comunitat Valenciana y también para la colaboración público-privada en el campo de la educación, servicios sociales o sanitarios". "Con esa colaboración con la administración podría haber servicios públicos mejores, reducción de listas de espera y aliviar a los ciudadanos con una prestación de servicios más eficiente", ha asegurado.

En esa línea, ha incidido en que "en estos momentos la tasa de competitividad de la Comunitat es un 15 por ciento por debajo de la media y la competitividad fiscal es la penúltima por la cola con Cataluña, tras la última reforma fiscal con la modificación de los dos nuevos tramos de IRPF y aumentar el tipo máximo autonómico hasta el 29,5%".

REFORMA ANTE EL "INFIERNO FISCAL"

Por ello, ha defendido que es necesaria una reforma fiscal "por la excesiva fiscalidad a los salarios más bajos, por el entorno institucional adverso para la inversión y por la baja productividad, un 6,4% más baja que la media nacional". "Cuando hablamos de mejorar, lo que nos preocupa son los ciudadanos que lo están pasando mal, las colas del hambre, los servicios sociales, la atención sanitaria o la educación", ha enumerado.

Mazón ha señalado que "el infierno fiscal de la Comunitat Valenciana no puede seguir" porque es "la autonomía que más grava a las rentas bajas". "Nosotros ponemos encima de la mesa una reforma fiscal que aplicaríamos de inmediato sobre los impuestos que tenemos competencia. Proponemos, entre otras, la práctica desaparición el impuesto de sucesiones y donaciones, el de patrimonio, o la reducción del tramo del IRPF, simplificando tramos con límite del 50% porque nadie puede pagar más de la mitad de lo que gana", ha señalado.

"LAS ACUSACIONES DE DUMPING FISCAL SON FALSAS"

El presidente del PPCV ha afirmado además que "las acusaciones de dumping fiscal a Madrid son falsas" y que, "dentro del autogobierno, en un Estado de las autonomías, hay que ejecutar las competencias fiscales que se tienen dentro del paraguas que el ordenamiento jurídico nos da".

"La Generalitat pide que todo se iguale para que los demás no puedan bajar impuestos. Quieren cortar las alas a quien les adelanta. Armonización fiscal para ellos significa armonizar para que nadie baje los impuestos. A algunos les ha entrado un centralismo repentino, por la mañana exigen más competencias y por la tarde le piden a Sánchez más centralismo. No se tiene que tocar la competencia fiscal, lo que hay que hacer es ejecutarla para reactivar la economía y crear empleo", ha argumentado.

LEY DE LIBRE MERCADO NACIONAL

Respecto a la ley de libre mercado anunciada por el gobierno de la Comunidad de Madrid, ha asegurado que "el objetivo no es robar empresas sino que la gente pueda circular y trabajar libremente" y "confiar con las posibilidades que tiene tu tierra".

En ese sentido, ha propuesto "coordinar una gran ley de libertad de mercado a nivel nacional para garantizar la libre circulación, para evitar burocracia y papeleos. La Generalitat debe no molestar, no confundir, no crear más problemas y generar mucho menos burocracia para ayudar".

"Queremos que la Comunitat Valenciana tenga el peso político necesario para influir en decisiones que nos hacen mucha falta como la llegada de agua, la financiación y los fondos europeos. Es fundamental para poder competir en condiciones de igualdad con el resto. Nuestras palabras son cambio, confianza, simplificación, poner en marcha la Comunitat Valenciana y reivindicar lo que nos corresponde. Tenemos verdadera ilusión y confianza en nuestra capacidad porque sabemos de lo que somos capaces", ha añadido.

Carlos Mazón ha afirmado que quiere "abrir una nueva etapa en la Comunitat Valenciana y cambiar las cosas". "Solo quiero ser alguien que ayuda y no alguien que entorpece las cosas. Que la Generalitat y las administraciones dejen de ser un lastre y pongan por delante a los verdaderos protagonistas que son los ciudadanos", ha zanjado.

Por su parte, el presidente de Conexus, Manuel Broseta, ha puesto sobre la mesa "la importancia de tener un proyecto de Comunidad en el que la sociedad civil, los empresarios y las instituciones compartan un mismo propósito de liderazgo para que la Comunitat Valenciana sea clave en el desarrollo de España".

Para Broseta, es "importante la reivindicación pero no el victimismo porque lleva a la desvertebración y a una ausencia total de proyecto de país". "Tenemos una oportunidad histórica en la Comunidad Valenciana para crear un liderazgo autonómico en el que prime el diálogo y los acuerdos para evitar la fragmentación de España", ha añadido.