Troben enterrats restes òssies de dues persones mortes de manera violenta en un barranc d'Elx

Segons avança el diari 'Información', es tracta dels cossos d'un home i d'una dona, trobats tots dos emmanillats amb grillons i emmordassats amb cinta americana.

El descobriment es va produir diumenge passat després que un ciutadà donara l'avís a la Policia Local que hi havia trobat el que pareixia un fèmur i un crani en eixa zona. Una vegada van arribar els agents, van confirmar que eren restes humanes, per la qual cosa van activar l'operatiu per a precintar la zona davant la possibilitat de trobar més ossos, segons les fonts consultades per Europa Press.

Malgrat que la troballa dels cossos es produïra el diumenge, les morts no s'haurien produït de manera recent i s'està duent a terme una anàlisi de l'ADN per a aclarir tant les causes com el moment del doble crim.