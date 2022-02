L'alcalde d'Elx s'entrevistarà amb el director de Belles Arts per a interessar-se per l'estat de la Dama

Aquest anunci arriba després que González publicara a la fi de gener una carta firmada per Sastre en la qual al·legava criteris tècnics plasmats en un informe que "desaconsellen qualsevol moviment de la peça pel seu estat actual".

Ara, el primer edil insisteix que no "tira la tovallola" per a aconseguir la cessió temporal de la Dama amb la finalitat de commemorar el 125 aniversari de la seua troballa.

"Qualsevol iniciativa que adopte el Ministeri per a aprofundir i conéixer l'estat de conservació de la Dama ens pareix positiva i necessària després de les notícies donades a conèixer per Cultura dels riscos que comporta el trasllat", indica sobre l'anunci ministerial d'elaborar un altre informe que es redactarà després de les anàlisis en profunditat amb mitjans tecnològics sofisticats per a saber si l'element arqueològic pateix alguna patologia.

Per açò, l'entrevista tindrà com finalitat "abordar totes aquestes qüestions", per al que s'interessarà per qual és el seu estat i per les perspectives i objectius amb aquest nou informe que "ha sigut encarregat". També busca llançar "rigor i detall" a unes circumstàncies entorn de la Dama que "desconeixem".

"Veurem què se sap i el que es pretén saber de l'informe que s'ha dit que s'ha realitzat, que no tenim per què posar en dubte la seua existència i el que es pretén esbrinar", agrega l'alcalde en el comunicat del consistori.