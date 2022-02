Las palabras del castellano que tienen más consonantes seguidas

Circula por la red una publicación en la que se asegura que en la lengua castellana tan solo hay cuatro únicas palabras que tienen cuatro consonantes seguidas, siendo estas las siguientes: abstracto, abstraer, substraer y transplantar.

De haber sido cierta esa información (que no lo es), entonces esa lista debería quedar reducida en tres palabras, debido a que ‘transplantar’ no es un vocablo correcto y no está admitida por la Real Academia de la Lengua, ya que cuando queremos referirnos a la acción de trasladar algo (una planta del lugar de donde está plantada a otro o un órgano vivo o tejido de un cuerpo a otro…) el término que debemos usar es ‘trasplantar’, sobrándole una ene a la anterior forma y, por tanto, esta palabra solo tendría tres consonantes seguidas.

Pero es que, además, en nuestro diccionario no solo podemos encontrarnos las tres palabras mencionadas con cuatro consonantes consecutivas (abstracto, abstraer y substraer) sino que hay muchas más.

Más ejemplos de palabras con cuatro consonantes seguidas

Abstruso, adscribir, adstringir, circunscribir, conscripción, constreñir, construir, obstrucción, imperscrutable, inscribir, instridente, instruir, instrumento, menstruación, monstruo, obstruir, premonstratense, sánscrito, subscribir, transcribir, transflor, transfregar, transfretar, transgredir; entre otras, además de ‘demonstrar’ e ‘inscrutable’, que son dos término hoy en día en desuso pero todavía recogidos en el diccionario de la RAE y que significan ‘demostrar’ e ‘inescrutable’.

La palabra con cinco consonantes seguidas

Pero ahí no queda la cosa, porque podemos incluso encontrar que en el actual diccionario de la Academia aparece recogida una palabra que tiene cinco consonantes consecutivas y esta es 'ángstrom', siendo su significado ‘Unidad de longitud equivalente a la diezmilmillonésima parte del metro’. Este término corresponde a un préstamo léxico (palabras que una lengua toma de otra), proviniendo del apellido del célebre físico sueco, del siglo XIX, Anders Jonas Ångström. Incluso durante un tiempo en el diccionario también apareció recogida la palabra ‘angstromio’, de exacta acepción que la anterior y que se incorporó en la publicación académica únicamente en su edición de 1992, desapareciendo en las siguientes.