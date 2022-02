Los inspectores de terrazas tienen trabajo en Retiro: "Hasta que no vengan no quito mesas", confiesa un hostelero

Los hosteleros ya han superado los ocho días de gracia que les concedió el Ayuntamiento de Madrid para ajustarse a la nueva normativa. La ordenanza de terrazas, que entró en vigor el pasado martes, 1 de febrero, ordena la retirada de las ampliaciones de terraza en aceras y prohíbe, como lo hacía la anterior, adosar las mesas a las fachadas. Una mayoría aplastante de hosteleros asegura no haber aumentado sus mesas con las autorizaciones Covid, no obstante, hay quienes han reconocido a 20minutos estar incumpliendo la ley en el barrio Ibiza.

En Menéndez Pelayo tres barriles dan continuidad a una eterna fila de mesas de distintos locales. Si bien las de los bares de al lado cuenta con licencia -eso dicen los responsables- esta solo tiene la autorización provisional que le concedió el Ayuntamiento para paliar las pérdidas económicas en las primeras olas de la pandemia. El hostelero sabe que las únicas mesas que tiene su terraza ya no deben estar ahí, pero sin ellas no puede subsistir. Por eso, "hasta que no venga la Policía o el Ayuntamiento no quito las mesas en terraza", asegura el dueño. Dos clientes que consumen en el interior de su local le respaldan.

Una terraza en la acera de Retiro. Jorge París

Las terrazas en Narváez aún dominan las aceras. De nuevo, la gran mayoría asegura que son las mesas "de siempre", las que servían a los madrileños antes de la Covid. Algunos, incluso, muestra la licencia. Y otros se dejan sorprender. "¿Hay que retirarlas? No lo sabía, me pillas por sorpresa", dice el camarero de uno de los locales más demandados del barrio Ibiza. Su licencia les permite tener cuatro mesas y ellos, además, tienen otras dos y dos mesas altas con taburete. En total siguen sirviendo a 36, en lugar de a 16.

Terrazas que ocupan la acera de Narváez. Jorge París

La complejidad de esta norma reside en que solo el hostelero y el distrito saben si se acogen a dicha autorización. En el portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid no figuran las ampliaciones de terraza en acera porque se concedieron mediante un decreto de carácter general. Ni siquiera el área de Coordinación Territorial, la que diseñó la ordenanza, facilita la cifra exacta. Sus cálculos apuntan alrededor de 2.000 en toda la ciudad. De ahí el desconocimiento ciudadano. A los ojos de cualquier vecino, una terraza con diez mesas en aceras puede resultarle ilegal y, paradójicamente, puede serlo la que tiene tres.

Unos clientes consumen en mesas pegadas a la fachada. Jorge París

Lo que no sortea a la vista son las mesas pegadas a las fachadas, algo que prohíbe la normativa y, sin embargo, abunda en Retiro. Como en las calles Maiquez, Fernán González o Sainz de Baranda. En esta última, la dueña de un local dice no conocer la norma. "Ah, no sabía que no pudiera estar ahí. Pues preguntaré al que nos lleva este tema de las terrazas".

La misma reacción que el dueño de un restaurante próximo. Este, además, saca libreta y bolígrafo para apuntar las novedades que no conocía de la ordenanza. "Lo que sí sabía era lo de las mesas altas, por eso he quitado uno de los tres taburetes que tenía antes". Estos solo pueden tener dos taburetes, alineados a mobiliario y nunca adosados a fachada. Además, deben contar con licencia del distrito, que lo concede cuando no quepa terraza normal y dejen libre 1.80 metros.

Unas mesas están próximas a las plazas de coches y otras, pegadas al local. Jorge París

Pero, "¿por qué siguen ahí terrazas ilegales o mesas pegadas a fachadas o entre alcorques?", se pregunta la portavoz de la asociación de vecinos Retiro Norte, Ángeles de Cara, quien reconoce que "algunos parecen estar al loro de que venga la inspección", pero otros "parecen vivir sin temor ninguno". En definitiva, tanto vecinos como los propios hosteleros aguardan las inspecciones municipales, las cuales ya han comenzado a revisar lo que se está realmente ocupando y lo que se tiene autorizado, según el área de Coordinación Territorial que dirige Silvia Saavedra.

Según explican desde Cibeles, a los distritos se les remitió una carta informando que las ampliaciones deben retrotraerse. Se llevarán a cabo actuaciones de inspección de policía que recorrerán la vía para levantar actas y, a partir de ahí, iniciar si fuera necesario los procedimientos sancionadores o en su caso los correspondientes levantamientos. Las multas oscilan entre los 750 y los 3000 euros. Además, la comisión de tres infracciones graves o dos muy graves en dos años comportará la extinción de la autorización de la terraza.

Unos carritos de bebé cruzan por los metros despejados de acera. Jorge París

Los vecinos que no se ven afectado por los ruidos, parecen haberse acostumbrado a la arbitraria disposición de terrazas. "No me importan que estén ahí" (Francisca, 46 años); "Reconozco que me gustan las terrazas, pero dudo que retiren las retiren, yo lo noto igual" (Carmen, 79 años)"; "Hace siete años yo cerré un bar por ruidos, ahora no tengo motivos para quejarme. Lo que me incomoda es que ocupen tanto espacio del bulevar que pagaron los vecinos" (Adelina, 67 años). Estas son algunas impresiones recogidas a la hora del almuerzo de este miércoles soleado y con temperatura adecuada para comer en terraza. Quienes se acerquen a esta zona madrileña podrán comprobar con sus propios ojos cómo las terrazas invaden las aceras. Los que tengan buena memoria, además, podrán comparar esta estampa con la anterior al Covid.