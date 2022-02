Tres de cada cuatro catalanes apoyan la inmersión lingüística, según el CEO

Un 76 % de los catalanes apoyan el modelo de inmersión lingüística en Cataluña, según la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat.

El director del CEO, Jordi Muñoz, ha presentado en rueda de prensa los resultados de esta encuesta, que revela que la percepción sobre el uso del catalán en las escuelas cambia en función de la lengua de identificación de los encuestados.

Así, el 95 % de los catalanohablantes se posicionan a favor de la inmersión lingüística, frente al 50 % de los que tienen el castellano como lengua materna.

El CEO también ha destacado que dos tercios de los votantes del PSC -un 64 %- apoyan la inmersión lingüística, frente a un 36 % que rechaza mantener este modelo.

El apoyo a la inmersión se dispara a más del 95 % entre los encuestados que votaron a los partidos independentistas o a En Comú Podem, mientras que es minoritario entre los partidarios de Vox, Ciudadanos y PP.

Los resultados de la encuesta recogen que el 58 % de los entrevistados aseguran que el nivel de uso de la lengua catalana en las aulas es el adecuado en el modelo actual, frente a un 22 % que cree que es excesivo y un 20 % que lo considera insuficiente.

La encuesta metodológica y de actitudes sociopolíticas del CEO recoge los datos recabados de 1.929 catalanes mayores de 16 años entrevistados durante el pasado mes de diciembre.

El 68% siente que el catalán es una lengua amenazada

El 68% de los catalanes que afirma tener el catalán como lengua propia considera que se trata de una lengua amenazada, frente a un 22% de los castellanohablantes.

Además, un 58% de los que tienen el castellano como lengua propia cree que el futuro del catalán está garantizado, ante el 22% de los catalanohablantes que así lo considera.

De entre los encuestados que afirmaron tener ambas lenguas como propias, el 46% consideró que el catalán tiene el futuro asegurado, y el 38% constató que está amenazado.

El 78% de los catalanohablantes tiene la percepción de que la situación del catalán ha empeorado en los últimos años, frente al 3% que cree que ha mejorado y el 17% que dice que está igual.

En cambio, de entre los castellanohablantes, el 48% cree que el catalán está igual, el 29% lo ve empeorado y el 13%, mejorado; y las personas con las dos lenguas como propias creen, en un 10%, que ha mejorado, y en un 43% tanto que está igual como que ha empeorado.

Un 59% de los catalanohablantes cambia al castellano cuando se encuentra a un castellanohablante; en cambio, el 41% de castellanohablantes cambia al catalán en la situación contraria.

Ante un hipotético encuentro con una persona de quien se desconoce en qué habla, el 82% de los catalanohablantes mantiene esa lengua, y el 89% de los castellanohablantes.

Las personas con el castellano como lengua propia creen, mayoritariamente (un 6,45 sobre 10) que responder en catalán a alguien que habla en castellano es de mala educación, y los catalanohablantes lo puntúan con un 3,8.

En cambio, los castellanohablantes no creen que responder en castellano a alguien que les habla en catalán sea maleducado (2,8 de media), y los catalanohablantes puntúan con un 4,6 la etiqueta de esa situación.

Percepción de uso

El uso del catalán es percibido mayoritariamente como insuficiente en las plataformas digitales (lo considera un 65% de los encuestados), la administración del estado (un 49%) y los juzgados (un 47%).

En cambio, en la administración de la Generalitat la respuesta más habitual es considerarlo adecuado (66%), como en las empresas privadas (48%) y los dibujos y juegos infantiles (48%).

En general, los encuestados están de acuerdo con las medidas de política lingüística en los ámbitos del etiquetado (un 67%), campañas de promoción (72%), cuotas a plataformas (59%) y que el catalán sea un requisito para trabajadores públicos (72%).

El 64,2% de los catalanes rechaza poner peajes

El 64,2% de los catalanes rechaza poner peajes en todas las autovías y autopistas de Cataluña, frente al 16% que estaría de acuerdo con esta medida.

Concretamente, el 42,4% está muy en contra de esta implantación, mientras que el 21,8% está en contra; un 17,3% no está ni a favor ni en contra, el 10,7% está a favor y solo el 5,3% está muy a favor.

Según el recuerdo de voto, la mayoría de votantes de todos los grupos parlamentarios de Cataluña están en contra de poner estos peajes, con un mayor rechazo de Vox (88%) y del PP (75%), mientras que el rechazo de los otros votantes se sitúa entre el 57% y el 61%.

El 55,3% de los encuestados también ha declarado que no está de acuerdo con poner peajes en la entrada de las ciudades grandes, como Barcelona, frente al 22,9% que estaría de acuerdo con esta medida.

En concreto, el 37,4% está muy en contra, el 17,9% en contra, el 18,9% ni a favor ni en contra, el 15,4% a favor y el 7,6% muy a favor, frente al 2,8% que no lo sabe.

Según el recuerdo de voto, la mayoría de votantes de todos los partidos parlamentarios catalanes también rechaza esta medida, pero de forma ligeramente inferior y con los votantes Vox (69%) y el PP (67%) a la cabeza.

El resto de votantes también declaran mayoritariamente estar en contra, pero este rechazo fluctua desde el 65% de Cs y el 60% del PSC, al 52% de Junts, el 47% de ERC, la CUP y En Comú Podem.

Un 68% cree que la vacunación debería ser obligatoria

Un 68% de los catalanes cree que la vacunación contra el coronavirus debería ser obligatoria --excepto en casos justificados por razones médicas--, un 26% cree que no tendría que serlo y un 6% no sabe no contesta.

El 75% de los encuestados mayores de 65 años cree que la vacunación, un porcentaje que disminuye al 72% entre los de 50 y 64 años, un 62% entre los de 35 a 49 años, un 66% entre los de 25 a 34 años y un 58% entre los de 16 a 24 años.

La gran mayoría de los encuestados está de acuerdo con la necesidad de financiar vacunas a los países menos desarrollados, un apoyo que baja del 90% a alrededor del 75-84% cuando se mencionan posibles costes económicos o de retraso de vacunación en Cataluña.

Un 74% de los encuestados se mostraba "totalmente de acuerdo" al uso del certificado Covid para el acceso al ocio nocturno, un 64,1% para bares y restaurantes, un 65,2% para teatros, cines y espectáculos, un 54,3% en el transporte público y un 51,7% para los puestos de trabajo, pero un 41,3% se mostraban totalmente contrarios para salir a la calle.

El 61% cree que la lucha contra el cambio climático es una prioridad

El 61% de los catalanes cree que la lucha contra el cambio climático es una prioridad, mientras que un 35% considera que existen otras prioridades y un 5% ve que no es importante.

Cuando se utilizan términos como emergencia climática o medio ambiente, la percepción de prioridad desciende y se sitúa en el 54% y 58%, respectivamente, los que lo ven como una prioridad.

La percepción de prioridad se matiza cuando se hace referencia a la necesidad de pagar más impuestos, y en este caso, solo la sanidad y la educación hacen que, de media, el grado de acuerdo sea mayor de 5 (en una escala del 1 al 10), y si se hace referencia al cambio climático o la emergencia climática oscila entre el 4,5 y 4,8.

La encuesta señala que el 36% de los encuestados cree que las administraciones deberían destinar el dinero a otras cuestiones más urgentes.

La mayoría de los encuestados siente un alto grado de responsabilidad personal para reducir el cambio climático, con una media de 7 (en una escala del 1 al 10) y solo un 20% por debajo del 5, y la disposición de un cambio de estilo de vida para hacerle frente obtiene una media de 6,7 sobre 10.

El 75% de los catalanes ve bien implantar renovables

El 75% de los catalanes está de acuerdo con implantar energías renovables aunque tengan un impacto en el paisaje, frente al 8,8% que está en desacuerdo.

Concretamente, el 40,2% de los catalanes está muy a favor de implantar estas energías pese a su impacto en el paisaje, el 34,8% está a favor, el 13,9% ni a favor ni en contra, el 5,8% en contra, el 3% muy en contra, y el resto no lo sabe.

Según el recuerdo de voto, los votantes de todos los partidos parlamentarios de Cataluña están de acuerdo con implantar este tipo de generación de energía: los que más los de En Comú Podem, con un 91%, seguidos de la CUP, con un 86%, ERC (82%), Junts y PSC (79%), Cs (73%), PP (72%) y, con menos apoyos, Vox (56%).

Por otro lado, la mayoría de catalanes (58%) está en contra de aumentar los impuestos sobre combustibles, como la gasolina, frente al 22,4% que está de acuerdo con un incremento.

En concreto, el 35,7% de los catalanes declara estar muy en contra, el 22,3% en contra y el 17,3% ni a favor ni en contra, mientras que solo el 15% está a favor y un 7,3% muy a favor.

Según el recuerdo de voto, los votantes de Vox (87%) y del PP (80%) son los más reacios a subir los impuestos sobre combustibles, seguidos por Cs (62%), PSC (58%), Junts (55%), En Comú Podem (53%), ERC (45%) y la CUP (42%).