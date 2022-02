Fue un lobo en su disco Wolverines (2013) y un anfibio en Reina Pez (2018). Ahora regresa como mirlo blanco en un viaje emocional lleno de luces y sombras. Lo hace en el 5º trabajo de estudio que lanza con su propio sello discográfico, La Madriguera Records. Entre sus doce pistas el público ha podido disfrutar de adelantos como Un golpe, tema sobre el despertar de la conciencia; Bipolar, búsqueda utópica del equilibrio; Mirlo blanco, sobre la necesidad de remontar el vuelo, y Patria, “grito cantado” de amor a su tierra, Andalucía. Ahora que el disco ya está a la venta, en 20minutos hablamos con ella.

bio Mercedes Mígel Carpio, más conocida como Vega, nació en Córdoba el 18 de febrero de 1979. Cantautora y compositora, saltó a la fama en la segunda edición de 'Operación Triunfo', en 2002, y desde entonces ha publicado, con 'Mirlo blanco', diez discos y ha sido nominada al Grammy Latino dos veces.

Cuenta que este disco es tu trino, su cantar identitario. ¿Qué rasgos comparte con el resto de sus trabajos? El más importante de todos: la misma autora y compositora, la misma voz interpretando. Yo soy el género de mis discos, mis valores como persona y mi actitud como artista los definen. Mirlo Blanco marca la evolución en el tiempo de todo eso y me reafirma como mujer y artista 100% independiente después de 20 años de carrera.

"Yo soy el género de mis discos, mis valores como persona y mi actitud como artista los definen"

Y de ese primer disco, India, ¿qué reflejos encontramos en Mirlo Blanco? La autodeterminación a hacer las cosas a mi manera, la premisa de que la música no me vale a cualquier precio.

Diez álbumes en el mercado. 18 años publicando discos. Dos cifras que, como dice, parecen cumbres, pero son ecuadores. ¿Qué espera del próximo tramo?

Salud para afrontarlo, ganas y motivación, algo que solo puede proporcionarme el público y la gente con la que trabajo. Llevan haciéndolo 20 años, ¡malo será!

Has sido un lobo, has sido un pez, ahora un mirlo. ¿Cómo creas tu bestiario? Los animales son mucho más nobles y transparentes que un ser humano. Me siento más a gusto buscando un símil en ellos porque soy un poco animal en ese sentido, visceral, cruda, superviviente, honesta. Soy lo que soy, guste o no. Se defienden si les hieren, sobreviven en su hábitat… si los sacas de ahí sacan su lado salvaje. Yo soy como soy, sé hacer canciones, sé defenderlas, soy amable con quien lo es conmigo. Pero si me hieren me defiendo con uñas y dientes. Es lo que tiene ser mujer en una industria como en la que yo estoy.

Tu propio sello discográfico, La Madriguera Records, ha sido cobijo para gran parte de ese animalario. ¿Cómo es autoproducirse? Maravilloso en la libertad de creación que otorga, en las maneras y formas de llegar al público, en la satisfacción de ser responsable de los aciertos como de los errores. Pero, por otro lado, es agotador, a veces frustrante y te convierte en una rara avis, en lucha permanente por sobrevivir con tus principios.

La industria musical no es fácil, especialmente si eres mujer. ¿Algún consejo tras dos décadas formando parte de ella? Más vale dormir tranquila, aunque lo contrario tampoco es garantía de éxito. La estabilidad emocional, la salud y el conservar tu identidad es más importante que cualquier carrera. Lo demás es tenacidad, firmeza, autoconfianza y perseverancia. Nos toca pelear con uñas y dientes por lo que a otros les llega de forma más “natural”, digámoslo así.

"La estabilidad emocional, la salud y el conservar tu identidad es más importante que cualquier carrera"

A pesar de contar con una carrera sólida, sigue con el “vértigo crónico como tópico típico, mágico a la vez”. ¿Qué lo provoca? La autogestión, el dudar si todo es fruto de una cabezonería mía o efectivamente hay un público respaldando toda mi carrera detrás. A veces por miedo a defraudar lo olvido y me cuestiono. Algo que me hace tener los pies en el suelo y seguir siendo constante y currante.

"Me hice mayor, y casi todo me sienta bien", confiesa en la nota de prensa. Artista, madre, productora… ¿Lo imaginaba así? ¡Para nada! Siempre fui mayor antes de serlo. Esto bien lo saben mis amigas, pero quizás ahora añore la juventud de la que yo misma me privé a veces.

¿Qué le quita le sueño? La salud de quienes quiero, la del planeta en que vivo y el hambre en el mundo, los conflictos sociales, la lacra de valores de la que adolece la sociedad. Parece una respuesta muy 'Miss' pero parece que ellas lo tenían claro desde el principio mientras muchos se mofaban. Hoy nos sentimos vulnerables y ya no nos hace tanta gracia.

"Me preocupa la salud de quienes quiero, la del planeta en que vivo y el hambre en el mundo"

Tu nombre es Mercedes y tu apodo es Vega. Afirma que en Mirlo Blanco ambas se reconocen, son idénticas. ¿Qué las diferenciaba en etapas anteriores? Vega quería ser una gran artista. Mercedes una mujer independiente que dormía muy tranquila. Vega lleva muchos años sufriendo las frustraciones como consecuencia de primar siempre a Mercedes. Ya Vega se hartó de ese mundo fatuo que marca la industria musical y quiere lo mismo que Mercedes. Estoy de suerte y así se refleja en Mirlo Blanco. Puedo ser una gran artista sin tener que dejar de ser quien soy, serlo no tiene nada que ver con la exposición mediática que tengas, sino con el valor real de lo que aportas culturalmente con las canciones que escribes. Intento cada día hacerlo mejor, con eso me basta.

El disco es un viaje hacia la luz, pero parte de las sombras. ¿De qué manera se refleja esa dicotomía en la portada pintada por Fernando M. Romero? La portada es una obra maravillosa del pintor cordobés Fernando M. Romero. Representa ese volar raso de un mirlo negro que se tornó cano por experiencias de vida, un vuelo en busca de luz. Si saliéramos estéticamente de un diseño luminoso no habría representado lo que buscábamos, porque este es un disco que rezuma el anhelo de encontrar luz desde un lugar en sombras. Es la portada más auténticamente musical que he tenido en toda mi carrera. Los troqueles de la portada (los círculos) es la traducción de una parte de la melodía de Mirlo Blanco al lenguaje puramente musical. Su disposición en la portada corresponden a notas musicales en un pentagrama. Si pusiéramos la portada en papel en una pianola o caja de música, al pasar el papel y girar la manivela escucharíamos Mirlo Blanco. Y si a eso le sumas que ese diseño se ha ejecutado con materiales sostenibles respetuosos con el medio ambiente y se ha hecho de forma inclusiva en su manipulado para ensamblarlo en la Caja Collectors, directamente es que ese diseño y packaging ya me representa como mujer, artista y ser social consciente de la sociedad real en la que vivo. Una sociedad con sus luces y sus sombras.

Ha grabado las canciones en directo y analógico. ¿Cómo será escucharlas en sus conciertos? La gira tiene una primera etapa donde vamos a presentar Mirlo Blanco en 10 ciudades a las que iremos sumando más. Pueden encontrar todas las fechas y entradas en mi web oficial www.vegaoficial.com. El directo va a ser muy como el disco, en tanto en cuanto el disco está grabado en directo en cinta analógica. También tendrán cabida esas canciones importantes de mi repertorio que estaban en Diario de Una Noche y que no pudimos girar por la pandemia. Espero encontrarme con mi público en Valencia, Barcelona, Córdoba, Madrid, Zaragoza, Vigo, A Coruña, Bilbao, Logroño y Granada, y en las ciudades que iremos añadiendo tan pronto las circunstancias y disponibilidad de salas lo permitan.