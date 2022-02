Puig veu "solvent" el pla de Ford Almussafes per ser "un gran esforç de treballadors i Generalitat"

20M EP

NOTICIA

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha indicat referent a la proposta sobre l'acord d'electrificació negociat per UGT per al futur de Ford Almussafes que es tracta d'una iniciativa que és "solvent", i que "és un gran esforç per part dels treballadors i també per part de la Generalitat": "Seguirem fent tot el que siga necessari perquè Ford es consolide per a la Comunitat Valenciana".