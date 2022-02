Oltra rebutja les crítiques del PP per la gestió de residències: "La seua causa és el poder i la nostra, les persones"

"L'única causa que tenen és el poder, i la nostra en el Botànic són les persones", ha replicat a la portaveu 'popular' adjunta Elena Bastidas en resposta a una interpel·lació sobre residències de majors en el ple de Les Corts.

En la seua intervenció, Bastidas ha acusat Oltra (Compromís) de portar set anys en el càrrec amb "zero residències construïdes" i de desprotegir als residents durant la pandèmia, així com de la seua "falta de coordinació" amb la Conselleria de Sanitat i de "fer trilerisme polític anunciant noves places que no ho són".

La diputada del PP ha afegit que "la més recent i major de les seues estafes com a política és la tragèdia de Montcada", amb nou morts en la residència. Ha dit que aquest incendi "deixa de moment molts interrogants", ha tornat a reclamar una compareixença d'Oltra sobre aquest tema i l'ha definit com "la reina de les factures en els calaixos". "Quants morts són el seu límit ètic per a assumir responsabilitats?", li ha etzibat.

En la seua rèplica, la vicepresidenta ha defès la seua gestió des que va entrar en 2015 com a consellera i es va trobar uns servicis socials "precaritzats, burocratitzats i assistencialistes com a conseqüència d'una situació cronificada i de la falta de voluntat política del PP durant dos dècades de govern".

Ha destacat que la primera mesura que van prendre va ser "eliminar el repagament farmacèutic confiscatori i que després van apostar per la creació de places en residències sostingudes amb fons públics, primer amb col·laboració públic-privada i després mitjançant concert social amb el Tercer Sector que portava "reivindicant-lo des de fa dècades".

"POSAR ORDE EN LA DEPENDÈNCIA"

Seguidament, Oltra ha defès que van tractar de "posar en orde la dependència", acusant el PP de tindre en la seua etapa una llista d'espera de 63.000 persones, "46.000 en la llista oficial i 17.000 en els calaixos sense comptabilitzar". "Ara el 90% està atès i el 10% esperant", ha comparat.

També ha mostrat en la tribuna una fotografia de la residència Virgen de Lledó de Castelló després de les reformes escomeses, assegurant que es van trobar "en els calaixos un informe que deia que no tenia ni la més mínima mesura contra incendis" i en 2016 van realitzar obres "perquè fóra segura". Així ha rebutjat les crítiques per la falta de construcció de residències: "Havíem d'arreglar el que vau deixar, que estava fet una pena".

Per tot açò, la consellera ha instat la diputada del PP a "fer un exercici de memòria abans de dir coses tan greus". "Em fa l'efecte que se li està fent més llarg a vosté que a mi, i així continuaran perquè no tenen un projecte per a aquest país ni per a aquesta gent", ha rematat.

En la rèplica, Bastidas ha acusat Oltra de "confondre desitjos amb realitats" i d'"augmentar fins a un 82,18% eixe model que tant injuria i menysprea". A més, li ha etzibat: "Ha inaugurat vosté alguna residència pública? No".

En la contrarèplica, Oltra ha retret a Bastidas de "no escoltar" les seues respostes i li ha manifestat: "Una crítica no pot ser un eslògan". Respecte a la crítica de Bastidas de perpetuar el model Blasco-Cotino, li ha etzibat: "O és que vosté ignora com funcionava eixe model, o està vosté exercint al més pur estil Trump".