Compromís demana que l'atenció presencial en els bancs siga declarada servei universal i "blindar-la per llei"

A més, la formació valenciana reclama el desenvolupament d'una normativa que acompanye la declaració de servici universal d'aquesta atenció per a persones majors i persones amb discapacitat, segons ha explicat en un comunicat. D'aquesta manera, la formació "va un pas més enllà" i vol "blindar l'atenció presencial per llei".

El portaveu en el Congrés, Joan Baldoví, ha destacat que la proposta té com a objectiu "garantir que tota la ciutadania tinga accés a una atenció financera de qualitat". "Hem de donar resposta a les necessitats de la ciutadania que demana un tracte personal, fàcil i amb presencialitat", ha reivindicat.

"ESTAN EN DEUTE AMB LA SOCIETAT"

En aquesta mateixa línia, la portaveu adjunta a les Corts Valencianes, Aitana Mas, considera que la declaració d'universalitat de l'atenció presencial bancària "aconsegueix que l'atenció presencial dels servicis financers evite l'exclusió d'una part de la població".

"Els bancs han rebut molts diners públics per a no entrar en fallida, resulta coherent que ja que socialment s'han destinat uns recursos concrets al sector, aquestes entitats hagen de facilitar els mitjans imprescindibles i necessaris perquè la totalitat de la població puga accedir. Estan en deute amb la societat", ha subratllat Mas.

A més, Compromís està registrant en Ajuntaments en tot el territori mocions en les quals demana la implementació, per part de les entitats bancàries, de mesures per a garantir l'atenció de la gent gran. Grups municipals de Compromís com el de Dénia, Montcada, Sagunt o Sedaví ja han aprovat per unanimitat aquestes mocions.