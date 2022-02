Cvirus.- El 62,5% de les llars de la Comunitat està afectada per alguna situació d'exclusió, segons FOESSA

Aquesta és la principal constatació que s'extrau de l'Informe FOESSA 2022 sobre Exclusió i Desenvolupament Social, elaborat per 30 investigadors de deu universitats a partir d'enquestes a 7.000 llars a Espanya, més de 650 a la Comunitat Valenciana, que ha presentat el sociòleg de l'equip d'Estudis de Cáritas Espanyola i coordinador dels informes territorials, Daniel Rodríguez de Blas, amb el director de Cáritas Diocesana de València i president de Càritas Comunitat Valenciana, Ignacio Grande Ballesteros.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que l'efecte d'aquesta crisi pot comparar-se amb "el Titanic, que es va veure colpejat per un iceberg invisible i inesperat, com aquest virus, també inesperat, ha colpejat la societat que navegava igualment amb una sensació d'invulnerabilidad". "Tots viatgem en aquest vaixell, però no tots patim les mateixes conseqüències i com en el Titanic, els que anaven en primera i tenien barques salvavides es van salvar i la resta es va ofegar".

El mateix ocorre en aquesta crisi, ha apuntat, que s'està encebant amb els quals ja tenien dificultats: un de cada tres joves entre 19 i 29 anys està afectat per processos d'exclusió social; la precarietat laboral s'ha duplicat i aconsegueix a més de 280.000 llars i en més de 185.000 nuclis familiars on totes les persones actives estan a l'atur.

Rodríguez ha aclarit que l'exclusió social no creix, però sí s'aguditza i es fa més severa: de 527.000 persones en 2018 a 621.000 en 2021. A més, dins de la integració precària hi ha 600.000 persones que "es troben a la vora de l'abisme perquè davant el mínim empitjorament de la seua situació pot desembocar en l'exclusió". El perill, com s'ha demostrat en anteriors crisis, és que una vegada arriba la recuperació aquestes borses de pobresa no es dissolen.

A més, l'estrés generat per les situacions de dificultat ha erosionat la resistència i relacions en les famílies, especialment entre aquelles que es troben en exclusió severa, incrementant-se un 129% respecte a l'informe anterior.

DESIGUALTAT I NOVES BRETXES

L'Informe FOESSA constata, a més, que la desigualtat ha crescut en un any tant com durant tota la crisi de l'any 2008 ja que l'han patit més els que menys ingressos tenien, mentre que els més rics no només no van perdre renda sinó que la van ampliar. El resultat: la desigualtat en termes de renda ha augmentat més d'un 33%, xifra superior a l'increment que va tindre durant la crisi de 2008, i la pobresa severa ha crescut un 35% (730 000 persones) i la privació material severa s'ha duplicat en un període de temps molt curt.

A més, el coronavirus ha portat noves bretxes: una d'elles és la digital, que afecta a un de cada tres llars a la Comunitat Valenciana, duplicant la seua incidència (2 de cada 3) per a les llars que estan en exclusió severa.

Així mateix, hi ha dos bretxes que segueixen actives i que s'han fet més profundes, com són el gènere i la nacionalitat d'origen, i una tercera que adquireix cada vegada més força: l'edat. D'aquesta manera, aquesta crisi està feminitzant encara més l'espai de l'exclusió, ja que eixa bretxa s'ha multiplicat des de 2018 per tres fins a afectar al 27,5% de les llars que tenen com a persona sustentadora principal a una dona enfront del 18% on eixa figura és un home.

A més, quasi la meitat de les llars encapçalades per una persona d'origen estranger es troben en situació d'exclusió, açò és quasi tres vegades més que en les llars encapçalades per algú de nacionalitat espanyola; i un de cada tres joves entre 19 i 29 anys, i aquest és un perfil nou respecte als informes anteriors, està afectat per processos complexos d'exclusió social, la qual cosa els impedeix realitzar projectes de vida per a fer la transició a la vida adulta.

TREBALL PRECARI

Rodríguez ha alertat que la covid ha aprofundit dos tendències que ja existien: un empitjorament de les condicions de treball que genera més treballadors pobres i menys realitzats personal i socialment ja que la precarietat laboral s'ha duplicat i aconsegueix a més de 280.000 llars (14%) que depenen econòmicament d'una persona que pateix inestabilitat laboral greu.

A més, les barreres per a accedir al treball s'han fet majors per a una part de les persones aturades: la situació que el sustentador es trobe a l'atur de llarga durada ha aconseguit a 65.000 famílies i l'atur total familiar quasi s'ha duplicat.

En aquest sentit, hui hi ha més de 185.000 nuclis familiars on totes les persones actives estan a l'atur i malgrat l'augment de la protecció social no s'ha aconseguit compensar aquesta situació: D'aquesta manera, 76.000 famílies manquen d'algun tipus d'ingrés periòdic. A més de l'ocupació, les dimensions de la salut i l'habitatge són els altres factors d'exclusió a la Comunitat Valenciana i les dos han crescut des de 2018, afectant a dia de hui al 21% i 19% de la població respectivament.

Així, més de 260.000 llars (12,9%) pateix falta d'accés a medicaments o tractaments per problemes econòmics; patir algun trastorn o dificultat mental ha augmentat en un 280% respecte a 2018, aconseguint al 17% de la societat valenciana; en l'àmbit de l'habitatge 225.000 famílies una vegada pagodo el lloguer o la hipoteca queden en situació de pobresa; i s'ha duplicat el nombre de llars, fins a més de 122.000, que van patir retards o no van tindre diners per al pagament d'algun pagament del lloguer o la hipoteca.

PROPOSTES DE MILLORA

No obstant açò, el director de Cáritas Diocesana de València i president de Càritas Comunitat Valenciana, Ignacio Gran Ballesteros, s'ha mostrat esperançat i ha plantejat deu propostes de millores del sistema de protecció social. Així, defenen reforçar l'accés a drets de totes les persones desvinculant-los dels ingressos; mantindre de manera estable les mesures provisionals preses en el cas de la salut, l'habitatge o la protecció social; i millorar la cobertura, l'aplicació i la cooridinación de l'Ingrés Mínim Vital i la Renda Valenciana d'Inclusió.

En quart lloc mesures que reduïsquen la precarietat i l'atur de llarga durada; complementar-se els salaris escassos amb altres mesures redistributives; garantir l'accés de totes les persones a un sistema de salut públic de qualitat i un canvi d'estratègia l'atenció a persones en situació de dependència; i polítiques enfront de l'exclusió residencial, ja que des de 2018 s'ha triplicat el percentatge de llars que resideixen en habitatges insalubres. Finalment, demanen mitjans per a superar totes les bretxes digitals; avançar cap a servicis socials adaptats a la realitat i reclamen una reflexió sobre quin model de societat.