El verdadero motivo por el que Joseph Baena evita el apellido de su padre, el actor Arnold Schwarzenegger

Ser hijo de famosos suele convertirse en un obstáculo durante la trayectoria de otros que quieran seguir su propio camino, creando sus logros y huyendo de cualquier polémica familiar. A eso se tuvo que enfrentar el propio hijo de Arnold Schwarzenegger: Joseph Baena. Según lo ha contado él mismo, la elección de otro apellido no va más allá de un esfuerzo profesional para crecer de forma más independiente.

Baena, fisicoculturista y actor de 24 años, ha decidido llevar el apellido de su madre. Y es que, más allá de cualquier ventaja que le provocara compartir apellido con el famoso actor, ha afirmando que cree en el valor del trabajo duro y no en su herencia automática, por encima de cualquier logro propio.

La historia de la identidad de su padre se remonta tiempo atrás: su madre, Mildred Baena (Guatemala), era el ama de llaves de Arnold, cuando Joseph nació en 1997. Su madre mantuvo en secreto la verdad de su paternidad durante toda su infancia y, en 2011, cuando el parecido entre padre e hijo se hizo imposible de ignorar, salió a la luz pública que Joseph era su hijo.

Baena y su madre se negaron a dar más detalles sobre su vida radicalmente transformada, tal y como ha señalado el deportista en el medio Men's Health. Y es que, frente a esta relación, Joseph lo tiene claro: "No tengo que dedicarme a la actuación o al culturismo. Estoy feliz por mi relación con mi padre, pero estoy más contento de haber encontrado la alegría en lo que hago".

Orgulloso de su herencia latina, directo de una "casa humilde" en una comunidad suburbana del desierto en Bakersfield (California), espera que la gente vea más allá de su infancia y le conozca y respete por sus propios logros, ya que se ha impuesto en su trabajo diario vendiendo casas en Aria Properties, una oficina inmobiliaria de Marina del Rey, y se ha establecido como actor.

"Es una gran parte de mí", dice. "Todo el lado de mi madre es guatemalteco; tenemos mucha familia colombiana. Casi todos los de ese lado son latinoamericanos", ha narrado, haciendo hincapié en el día donde llegó todo el frenesí mediático: "Estaba en octavo curso, me llamaron de la clase para salir. Mi madre estaba allí y me dijo: 'Tenemos que irnos, todo el mundo se está enterando de ti y de quién es tu padre'".

Los camiones de noticias rodearon la casa y los fotógrafos acosaron a la familia cuando Joseph solo tenía 13 años, cando madre e hijo se mantuvieron firmes: "Ella era realmente la única persona que tenía, y yo era realmente la única persona que ella tenía. Nadie lo sabía, y todo el mundo quería los detalles. Nos cubrimos las espaldas mutuamente".

Actualmente, Baena está muy unido a Schwarzenegger, las fotos en las que aparecen juntos socializando o haciendo ejercicio son frecuentes en los medios de comunicación, pero no se atreve a hablar demasiado de él. Unidos por el mundo de la actuación y el fitness, también ha señalado que se nutre de los consejos de su progenitor para progresar.

"Mi padre es de la vieja escuela, cree que el trabajo duro da sus frutos y yo también. Me encanta la palabra honor, y soy muy orgulloso en el sentido de que si uso los contactos de mi padre o le pido favores, me pregunto qué honor me va a traer eso", ha confesado al medio.

El mismo impulso impulsó su decisión de no adoptar un apellido que pudiera abrirle puertas en Hollywood: "Cuando voy a las audiciones no saben quién soy, porque no tenemos el mismo apellido". Tal vez lo más importante es que Baena no parece estar afectado por la rabia, el resentimiento o la ambición patológica, esa que a veces descarrila a los hijos de los famosos. "Me costó un poco darme cuenta de que no tengo que hacer lo que hizo mi padre", ha confesado.