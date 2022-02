Cvirus.- L'Ajuntament de València potenciarà l'ús de mascaretes inclusives transparents

L'objectiu és generalitzar l'ús d'aquestes mascaretes quan s'atenga a veïns als qui els puga ajudar llegir els llavis del funcionari que estiga atenent-los.

Les mascaretes inclusives són transparents i estan degudament certificades. Són d'ús individual, per la qual cosa s'entregaran en els centres de treball per al seu ús sempre per la mateixa persona i exclusivament s'utilitzaran quan qui sol·licite atenció necessite la lectura de llavis per a la correcta comprensió de la conversa.

Una vegada utilitzada la màscara, es guardarà per al seu posterior ús, quan faça falta, per la mateixa persona. Cada màscara té un temps d'ús de sis hores, per la qual cosa es pot utilitzar en repetides ocasions, sempre per la mateixa persona.

Sobre aquest tema, la regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, recorda el compromís del govern municipal per a estudiar la viabilitat de repartir les mascaretes transparents entre el personal de l'Ajuntament que té entre les seues funcions l'atenció ciutadana, una vegada estigueren homologades i es tingueren totes les garanties que el model de màscara complira les normatives de seguretat sanitària i comptant amb l'opinió i les directrius del personal tècnic de salut laboral i benestar social.

Ara, una vegada comprovat que compleixen tots eixos requisits, es potencia la seua utilització en els servicis que ofereixen atenció al públic, així com en les unitats que necessiten reunir-se amb entitats o persones amb diversitat funcional auditiva o en els grups polítics municipals.

"L'estandardització de l'ús d'aquesta mascareta quan s'haja d'atendre a una persona amb discapacitat auditiva millorarà l'atenció que rebran aquests ciutadans i ciutadanes i els permetrà gaudir de la ciutat i dels servicis públics amb autonomia i igualtat", augura l'edil, amb l'objectiu de "fer de l'Ajuntament un espai inclusiu, convertir-lo en un referent de la integració social i laboral de les persones amb diferents capacitats".

Com a balanç des de l'inici de la pandèmia, el consistori ha repartit entre el personal municipal més de tres milions d'elements de protecció, principalment mascaretes. En concret, 952.180 mascaretes quirúrgiques i 676.590 mascarillas FFP2, altres 225.080 reutilitzables, 1.136.964 guants, 3.158 monos, 32.064 dispensadores de gel i 522 garrafes de gel.