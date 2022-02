Sonsoles Ónega llama al orden a sus colaboradores en 'Ya es mediodía': "Esto parece una república bananera"

Mantener el orden en los platós de televisión se convierte, cada mañana, en todo un reto para los presentadores de los programas matinales que, en ocasiones, se ven obligados a, incluso, alzar la voz para poder conducir adecuadamente el debate según marcan los tiempos de televisión.

Este miércoles, el plató de Ya es mediodía ha vivido uno de esos momentos tan desagradables para los presentadores. Sonsoles Ónega, cansada de intentar por todos los medios dirigir el debate acerca del viaje de la infanta Cristina a Abu Dabi para visitar a su padre, Juan Carlos I, ha tenido que llamar al orden a dos de sus colaboradores.

Cristina Fallarás y Javier Gallego han protagonizado un duro debate en el que cada uno intentaba defender su postura. "No es normal que tu padre, siendo jefe del Estado y rey emérito de España esté en Abu Dabi porque no puede estar en su país y tengas que coger un avioncito para poder verlo", ha comentado la periodista.

"No sé si será delito lo que ha hecho Juan Carlos, probablemente lo sería si no fuera inviolable como cualquier otra persona en España. Quiero decir que esta democracia tiene un problema con la figura de ese señor al que llamamos rey que, además, ha sido jefe de Estado durante cuarenta años en los que cometió delitos por los que no le podemos juzgar porque era inviolable", ha agregado la colaboradora.

A esto, Javier Gallego ha respondido que, pese a que él, "como la mayoría de españoles", critica lo sucedido con el rey emérito, "hay que respetar las leyes, la presunción de inocencia y los recorridos judiciales y no pasar a estigmatizar hablando de huidas, exilios, fugas...".

Sonsoles Ónega, viendo que el debate acerca del viaje de la infanta Cristina tomaba un camino muy diferente al que correspondía en ese momento del matinal, ha tenido que alzar la voz: "Este plató es una república bananera porque ninguno me hacéis ni caso". Tras esto, la presentadora ha pedido que los colaboradores concluyan sus argumentos.