Cristina Medina, tras superar la quimioterapia: "Quizá estamos de luto por quienes fuimos"

Después de superar la quimioterapia, Cristina Medina, conocida por su papel en La que se avecina, vuelve a redes con una reflexión de lo más honesta. Dejando atrás esta fase complicada de su vida y a pesar de haber pasado la parte más dura del tratamiento, la actriz dice no encontrarse bien, física y psicológicamente.

Tras anunciar por redes en septiembre que padecía cáncer de mama, Cristina Medina ahora ha actualizado sobre su situación tras el paso por la quimioterapia y la radioterapia. "Ya he terminado la quimio y la radio, y estoy en el tratamiento hormonal, que te duelen las articulaciones lo más grande", comentaba entonces.

"Primero, cuando te lo diagnostican, te quedas sin palabras", ha comenzado a relatar ahora en su nuevo post de Instagram. Con un vídeo totalmente sincero, ha querido dirigirse a sus seguidores: "Se supone que dentro de unos meses cuando todo el organismo se vaya recuperando, seremos la versión mejorada de nosotras mismas".

"Eso es lo que mucha gente que ha pasado por esta enfermedad dice, pero yo ahora mismo no me siento una versión mejorada, la versión anterior está como destruida", añade, ante días donde aún siente tristeza, ansiedad y miedo.

Aún tratando de analizar de dónde llega cada emoción, ha señalado: "Hay una cuestión, una reflexión a la que yo he llegado y que me ha servido de mucha ayuda. Yo considero que estoy sintiendo una especie de luto de la que era. Seguramente cuando todo esto termine dentro de unos meses, que me sienta más recuperada, volverá la anterior y, con la nueva, haremos una versión nueva".