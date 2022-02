El rapero Morad niega haber robado en un domicilio de Barcelona: "No tenía ninguna necesidad"

El juzgado penal número 11 ha celebrado este miércoles el juicio contra el rapero Morad y otro joven por un intento de robo con fuerza en un domicilio de Barcelona en febrero del 2018. La Fiscalia pide un año y medio de prisión por el robo y otro para amenazas para ambos.

Los dos individuos intentaron entrar presuntamente en una finca del barrio del Putxet, reventando la cerradura con un destornillador, y, al ser sorprendidos por un vecino que bajaba, insultaron y amenazaron al hombre porque les hizo una foto y luego huyeron.

"No me sonaban de nada" ha afirmado el único testigo. Según ha relatado se acercó y les preguntó dónde iban, y ellos le dijeron que esperaban a un conocido. "Cuando se alejaron me acerqué a la puerta y desde ahí les hice tres fotos", ha añadido. Al darse cuenta, ha explicado que le intentaron atacar y lo increparon diciéndole que lo matarían. El hombre se encerró dentro del portal y cuando ya estaban lejos volvió a salir y facilitó información a los agentes de cómo iban vestidos.

En el juicio también han declarado varios agentes de los Mossos d'Esquadra y han señalado que pudieron identificar a los acusados comparando las fotografías que hizo el vecino con unas imágenes de las cámaras del metro de Lesseps.

Morad, a preguntas de su abogado, ya que se ha negado a contestar las otras, ha negado los hechos, asegurando que no tuvo ningún incidente con nadie. "No tenía ninguna necesidad", ha afirmado. "En 2018 estaba empezando a trabajar en el mundo de la música, aquel día no sé a donde iba en metro, pero seguramente a hacer algo relacionada con mi carrera artística, no estudiaba ni trabajaba", ha explicado. En la misma línea se ha pronunciado el otro acusado, apuntando que estaba "en casa con la madre".