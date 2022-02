Antonio Rossi confirma que escuchó a Fidel Albiac referirse a Gloria Camila y José Fernando como "los inmigrantes"

La tensión entre Gloria Camila y Rocío Carrasco se puede incluso palpar. Desde que la hija mayor de Rocío Jurado comenzó su programa Montealto: Regreso a la casa, las acusaciones por una y otra parte no han dejado de sucederse. De la misma manera, partidarios de unos y otros no dudan en ofrecer su opinión sobre las declaraciones de cada una.

Gloria Camila, colaboradora en Ya son las ocho, el programa conducido por Sonsoles Ónega en las tardes de Telecinco, informó de que Fidel Albiac, pareja de su hermana Rocío, se habría referido a ella y a José Fernando como "los inmigrantes".

La revolución que se ha desencadenado a raíz de la declaración de Gloria Camila, ha supuesto que Antonio Rossi, en El programa de Ana Rosa, haya comentado un suceso que él mismo vivió hace años.

"Esto lo he contado yo tantas veces que me puedo remontar al 2009, en Antena 3 en ¿Dónde estás corazón? Se lo he preguntado a Ortega Cano que, por cierto, me dijo que no lo sabía. Igual que le he preguntado si sabía lo que la familia Mohedano, o parte de la familia, contaba de él: que si era el hombre que más daño le hacía a Rocío Jurado, igual que hemos hecho muchísimas cosas", ha comentado el periodista.

"Esto es una cosa que vivo en primera persona, es una realidad mía. Año 2006, estoy en Houston enviado por este programa y, en un momento determinado, a las puertas del hospital. Fidel estaba delante de mí y de algún compañero más. Me impactó el comentario que hizo Fidel Albiac. No recuerdo el contexto, no recuerdo si fue una broma, pero impactó tanto que, desde entonces, lo he contado como anécdota a compañeros y amigos porque me dejó sorprendido", ha agregado Rossi, quien ha evitado pronunciar las palabras exactas con las que Albiac, presuntamente, se refirió a los hijos de Ortega Cano y Rocío Jurado.

El comunicador ha agregado que no entiende "el revuelo" que se ha generado ahora a raíz de estas declaraciones, pues en el momento en que él hizo público el suceso nadie le dio veracidad ni tampoco se le otorgó importancia.