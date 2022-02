El Botànic critica l'"espectacle" del PP amb els fons europeus i defèn que els criteris del repartiment són "justs"

Per part de l'oposició, PP, Cs i Vox han qualificat com a "injusts" el repartiment d'aquests fons i els 'populars' han sol·licitat que s'establisca una "oficina independent" per a dur-ho a terme "com en altres països d'Europa" perquè "no pot ser que es decidisquen en el despatx de Sánchez o en el despatx dels consellers".

El síndic del PSPV, Manolo Mata, ha asseverat que els 'populars', amb aquestes declaracions, "una vegada més demostren que són antipatriotes i antivalencians". En aquest sentit, ha afirmat que "la Comunitat Valenciana és la quarta autonomia que més fons rep i s'ajusta a la població" i ha subratllat que l'objectiu d'aquest és "fomentar polítiques verdes de sostenibilitat, afavorir la recuperació post covid i dissenyar un nou món".

"Els dirigents del Partit Popular cada setmana ens expliquen un rotllo diferent" ha assegurat Mata, qui ha considerat "indigna l'actitud que estan tenint, tant ací com a Europa". Així mateix, Mata ha recordat que "els valencians som solidaris i si l'adjudicació dels fons respon el criteri de població ens felicitem, però si a més beneficia a l'Espanya despoblada som solidaris amb ells".

Per a Mata, "els criteris que s'estan adoptant són de pura competència competitiva" ha destacat i ha celebrat "el treball que s'està realitzant des del Govern de Pedro Sánchez": "Espanya està assumint de forma extraordinària la gestió dels fons".

Des de Compromís, la síndica Papi Robles ha remarcat que "el que s'ha de fer és aprofitar les oportunitats que tenim". "El repartiment ens permet anar cap a una transformació del model productiu, és una oportunitat", ha agregat.

Així, Robles ha defès que "els criteris del repartiment són justs" pel que, "estem escoltant per enèsima vegada una fake news del PP que va en contra de la vida de la gent". No obstant açò, ha remarcat que Compromís estarà "molt vigilant perquè el repartiment siga just".

Preguntada sobre el fet que la Comunitat Valenciana estiga a la cua del repartiment per càpita, Robles ha incidit que estaran "vigilants" que el repartiment final siga just i que aquesta entrega de fons "acaba de començar". "Aquest és la primera fase", ha precisat.

Per part d'Unides Podem, la síndica Pilar Lima ha remarcat que "és millor que estiguen callats" perquè "han anat a Europa a bloquejar el repartiment de fons europeus". També ha incidit que estaran "vigilants" sobre aquesta qüestió.

Respecte a la contractació de personal perquè les Conselleries executen aquests fons, ha assegurat que "confia molt" en el Consell. "A l'hora de governar, no podem envoltar-nos de fidels, sinó de persones capaces de gestionar i de portar a la pràctica el que es treballa", ha agregat.

Preguntada sobre la quantitat de fons que ha rebut la Comunitat Valenciana, Lima ha remarcat: "L'important ja no són les quantitats, sinó portar-ho a la pràctica i que hi haja projectes bons que ens ajuden la recuperació dels valencians i valencianes".

"OFICINA INDEPENDENT"

Per la seua banda, el portaveu adjunt del GPP, Miguel Barrachina, ha exigit a Ximo Puig que "cree una autoritat independent per a la distribució dels fons europeus a la Comunitat Valenciana com a la resta d'Europa". Barrachina ha criticat que "els fons europeus estatals es distribuïsquen en el despatx de Sánchez és un error i que Puig vullga repartir els fons que corresponen a la Comunitat Valenciana des del seu despatx o des dels consellers és un altre error".

En aquest sentit, el portaveu adjunt del GPP ha lamentat que "la distribució de Sánchez és injusta amb la Comunitat Valenciana. El govern ha repartit beneficiant a nou autonomies governades pel PSOE i s'ha deixat a una, a la desena Comunitat socialista que és la valenciana".

"Una vegada més, la Comunitat Valenciana no ha tingut sort amb Sánchez. En els fons europeus no tenim fortuna com no ho tenim en altres assumptes en els quals també estem a la cua com el finançament, l'arribada de l'aigua i les inversions en rodalies. Amb Sánchez no tenim fortuna en res", ha assegurat Barrachina.

La síndica de Ciutadans (Cs), Ruth Merino, ha considerat que el repartiment dels fons europeus "no és just" ja que la Comunitat Valenciana rep menys del que li correspondria per pes poblacional.

Merino ha exigit que aquests fons "no es polititzen ni s'usen com un instrument partidista o electoralista", sinó que "s'usen amb criteris tècnics i objectius" perquè "són una gran oportunitat per al desenvolupament de la Comunitat Valenciana".

En passadissos de Les Corts, la líder del grup parlamentari de Cs ha rebutjat entrar en "confrontacions" amb altres autonomies, però ha subratllat que "per molt que es maquillen els nombres, hi ha una realitat, i és el desemparament dels valencians". En aquest sentit, ha comparat aquest repartiment de fons europeus amb l'infrafinançament valencià i ha defès que "aquest bucle de discriminació ha d'acabar ja".

Per part de Vox, Ana Vega, ha criticat que el repartiment anirà al "sector públic instrumental que està sobredimensionat abans d'anar a les famílies i els treballadors". Per a la síndica, és "una autèntica barbaritat que els fons de recuperació servisquen per a ficar a protegits en 'xiringuitos'".

Per açò, ha remarcat que "ja no és justa la forma de tractar de Pedro Sánchez als espanyols depenent del territori que visquen", i ha criticat que els fons no arriben "als més vulnerables per la pandèmia".