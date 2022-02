María Teresa Campos muestra por primera vez su nueva casa: "Aquí tengo una vida muy cómoda y un gasto normal"

María Teresa Campos ha abierto las puertas de su nueva casa a ¡Hola!, revista con la que ha hablado de las facilidades que le aporta el hogar donde estableció su vida el pasado mes de diciembre, y que es mucho más pequeño y asequible.

La veterana presentadora, de 80 años, vive ahora en un piso situado en las proximidades de Aravaca, en Madrid. Un inmueble de algo más de cuarenta metros cuadrados distribuidos en un amplio salón, tres habitaciones, dos cuartos de baño, un aseo y cocina, además de otra habitación con baño para el servicio.

"Aquí tengo una vida muy cómoda y un gasto muy normal. Piensa el dinero que me costaba la otra todos los meses y lo que me cuesta esta... He reducido muchos gastos", ha explicado al medio de corazón.

La periodista ha necesitado un tiempo para adaptarse a su nueva casa, pues su mansión en Las Rozas -ocupaba 1.600 metros cuadrados, con una parcela- tenía un gran valor sentimental para ella. "Lloré cuando me fui", ha confesado.

"La vendimos por la cantidad que había que venderla. Pero, cuando salí, me di cuenta de que había dejado atrás una parte de mi vida", ha expresado la matriarca de las Campos. Sus hijas Terelu y Carmen la han acompañado en el proceso de selección y mudanza de la nueva casa.

De hecho, su nuevo hogar se encuentra muy cerca de la casa de su primogénita. "Estoy contentísima, y a un minuto de casa de Terelu".