Hidraqua impulsa una xarrada en línia d'una astrofísica sobre les estreles per a alumnes de Primària de 51 col·legis

L'objectiu és fomentar les vocacions científiques entre xiquetes d'educació primària i incrementar la presència femenina en aquestes disciplines. En total, prop de 500 escolars de centres educatius d'Alacant, Torrent, Oriola, Elx i Crevillent participen en aquest programa, tal com ha informat Hidraqua en un comunicat.

D'aquesta manera, Reva aprofitarà la cita en línia per a explicar a les alumnes com va triar la seua carrera, atés que segons ha assenyalat, "volia dedicar-me a la música, però era massa complicat i, com m'agradaven les matèries científiques en general, vaig decidir estudiar Física". "Vaig començar a pensar en les estreles al final de la carrera i em vaig especialitzar en Astrofísica", ha afegit.

"Em dedique a l'astrofísica, l'estudi del cel, les estreles, els planetes, l'univers, entre altres aspectes. Investiguem, observem, estudiem la física, l'evolució, com ha nascut l'univers", detalla. Concretament, el seu laboratori se centra en l'estudi dels denominats magnetares, que tal com ha explicat, són "les restes de les estreles grans, deu vegades majors que el sol, que, una vegada acabada la seua vida, exploten".

"El que queda és el seu nucli, que és com una esfera tan gran com tota Barcelona, però amb la massa del sol dins. Com més sapiem sobre com funciona la física en aquests entorns, més es podrà innovar, per exemple, en noves tecnologies utilitzant aquestes propietats físiques", agrega Rea.

Així mateix, l'astrofísica exposarà la seua visió sobre l'avanç de les dones en l'àmbit científic: "Quan jo era xicoteta encara es pensava, per raons històriques, que a la dona no se li donaven bé les coses tècniques i científiques", sosté.

Encara que subratlla que "en les últimes dècades han canviat molt les coses". "Hui hi ha moltíssimes dones que lideren aquests camps. Encara no hem arribat a la paritat i en astrofísica només hi ha un 20% de dones. Les coses s'estan igualant, però aquests canvis socials necessiten temps. Faran falta un parell de dècades més per a aconseguir la paritat", afig.

Segons explica la investigadora, els seus missatges a les xiquetes que participen en la webinar d'AquaeSTEM volen incidir en el seu potencial com a persones i com a dones: "La mirada diferent d'homes i dones és normal".

"No som iguals i això està bé. És naturalesa. El punt està a conjuminar les visions diferents. Així es troben les respostes. La ciència avança quan es comprenen les coses i això s'aconsegueix ajuntant les visions diferents", finalitza.

Aquesta cita en línia forma part de les iniciatives que desenvolupa Fundació AQUAE per a celebrar el Dia de la Dona i la Xiqueta en la Ciència 2021. El programa AquaeSTEM, que es va engegar a l'octubre de 2019, està integrat en el pla curricular de 51 col·legis de set comunitats autònomes (Andalusia, Astúries, Galícia, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Regió de Múrcia, Comunitat Valenciana) i beneficia a més de 2.500 alumnes d'Educació Primària, a més de facilitar formació al professorat.