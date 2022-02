Ramón García finge un desmayo en directo para emular a Sandrina, concursante de 'A tu vera'

El pasado sábado, Castilla La Mancha Televisión vivió el momentazo televisivo del año. A pesar de solo estar a principios de febrero, Sandrina protagonizó el vídeo más viral de 2022 que, probablemente, será recordado por mucho tiempo. Y es que esta concursante de A tu vera se desmayó -o fingió un desmayo, no se sabe- en directo que provocó el susto de su madre.

Todo empezó con la actuación de copla de la participante, pero se olvidó de la letra y empezaron sus nervios. Tras volver a empezar la canción, terminó por tirarse al suelo, y todo el mundo acudió para asistirla. Se levantó enseguida, pero se reincorporó muy sobresaltada porque su madre, que estaba entre el público, fue la que se llevó un susto al pensar que le había pasado a su hija.

Parece que ambas están bien y, de hecho, la madre entró este martes en Sálvame para hablar de lo sucedido y aseguró que el desmayo de su hija no fue fingido. Por ello, tras saber que todo quedó en solo un susto, algunos programas empezaron a bromear con este divertido momentazo, como ya hizo Susanna Griso en Espejo público.

Otro de los que se ha sumado a emular a Sandrina ha sido Ramón García, quien este martes habló sobre el tema en su programa de Castilla La Mancha Televisión, En compañía.

"Hoy me desmayo. No está la cosa para...", empezó diciendo. "No, ten cuidado. Todos somos Sandrina", le dijo su compañera, Gloria Santoro, y el presentador se tiró automáticamente al suelo.

Tras estar unos segundos fingiendo un desmayo, se incorporó para imitar a la concursante. "Me la sé, ¿eh? ¿La puedo cantar otra vez?", gritó. "¡Mi mama, mi mama!"