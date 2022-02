Els sindicats de l'Hospital Provincial de Castelló inicien protestes per a exigir diàleg i solucions a la temporalitat

Representants dels sindicats que formen part de la Taula General de Negociació de l'Hospital Provincial de Castelló -CCOO, UGT, SATSE i CSIF- han anunciat que iniciaran aquest mes una ronda de protestes per a exigir a la Generalitat Valenciana que "prenga mesures de manera urgent" per a resoldre la "falta de diàleg" amb la direcció de Consorci hospitalari, a més de promoure accions per a "atallar d'una vegada per sempre problemàtiques com l'elevada taxa de temporalitat que afecta al personal d'aquest centre hospitalari i que ja supera el 40 per cent".

El calendari de mobilitzacions arrancarà aquest divendres, dia 11, amb la protesta que han convocat a les 12.00 hores davant del Palau de la Generalitat a València "per a denunciar la falta d'una taula de diàleg real que aporte solucions que garantisquen de manera efectiva tant el futur com la viabilitat del Consorci", han destacat els representants dels sindicats.

Aquesta concentració es completarà en les pròximes setmanes amb noves convocatòries per a reclamar que es cobrisquen les necessitats pendents de l'Hospital Provincial, tant en matèria de personal com d'infraestructures, "al costat de l'aplicació de mesures que contribuïsquen a la consolidació d'ocupació i a l'increment de les contractacions a llarg i mitjà termini mitjançant la convocatòria de les Ofertes Públiques d'Ocupació (OPE) pendents o l'aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre", han assenyalat.

Per açò, CCOO, UGT, SATSE I CSIF insten a la immediata convocatòria de la Taula General de negociació, al diàleg social, així com a la consolidació i a l'estabilitat en l'ocupació, a la convocatòria de borses de treball i al respecte als drets adquirits pels treballadors/es del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló.