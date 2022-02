Pol Jiménez "dinamita" els rols de gènere de la dansa espanyola en Espai LaGranja

Com a coreògraf i intèrpret de dansa espanyola, Jiménez ha tingut la necessitat de no ser identificat amb els rols existents en aquesta dansa. En la seua peça 'La Oscilante', dirigida per Juan Carlos Lleida, imagina un cos agènere que no balla ni en masculí ni en femení, explica l'espai cultural en un comunicat.

En el taller que realitza en Espai LaGranja difuminarà eixos rols tradicionalment assignats començant amb una anàlisi dels cossos femenins i masculins dins de l'escola espanyola. El ballador exposarà el seu cos pensant i sense gènere per a mostrar que la tradició pot ser bella sense ser anacrònica.

"EL FLAMENC MÉS ENLLÀ"

Pol Jiménez que persegueix un objectiu molt poc habitual: crear una dansa sense gènere que supere les diferències coreogràfiques entre ballador i balladora portant el flamenc més enllà.

En l'oscil·lació entre el masculí i el femení, es transformen els cossos i s'indueixen lectures concretes del moviment. Oscil·lant entre aquests dos pols, entre allò corb i allò vertical, el lineal i el discontinu, Jiménez abordarà les possibilitats expressives d'una dansa agénero

L'artista s'ha format en dansa espanyola en el Conservatori Professional de Dansa de Barcelona i sempre busca nous codis o noves maneres de portar a escena les reflexions contemporànies.Amb una trajectòria molt completa, ha treballat amb companyies o coreògrafs que van des de La Fura dels Baus i Cesc Gelabert fins a Juan Carlos Lérida o el grup de flamenc i jazz Los Aurora.

L'any 2018 va ser guardonat amb el premi al Millor ballarí en els Premis de la Crítica dels Arts Escèniques i en els XXV Premis Butaca, en tots dos casos per la coreografia 'El oscilante'.