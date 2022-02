Cultura promou l'audiovisual valencià a l'European Film Market de la Berlinale

Dins de les iniciatives de promoció de l'audiovisual valencià que impulsa l'IVC a l'European Film Market de la Berlinale, sota el paraigua de l'ICEX, figuren l'edició d'un catàleg en línia i d'un vídeo promocional amb onze pel·lícules ja rodades o estrenades i deu projectes en desenvolupament de producció.

En total, són 21 produccions valencianes inscrites en la convocatòria que va llançar l'IVC per a participar en aquesta edició telemàtica del mercat del festival de Berlín.

El director adjunt d'Audiovisuals i Cinematografia de l'IVC, José Luis Moreno, ha manifestat que "malgrat les dificultats que està generant la pandèmia a Alemanya, l'IVC torna a estar present per quart any consecutiu en el mercat de la Berlinale amb una important oferta de cinema valencià".

Moreno també ha assenyalat que "el nostre objectiu és que els professionals de la indústria audiovisual valenciana puguen donar a conéixer els seus llargmetratges i projectes de noves pel·lícules a l'European Film Market de Berlín, que és un dels fòrums mundials de contractació més importants per als sectors de la producció, distribució i exhibició cinematogràfiques, així com per a les principals plataformes televisives".

Tant en el catàleg en línia 'Films from València' com en el video promocional de tres minuts els títols i tota la informació sobre les onze pel·lícules i els deu projectes en desenvolupament estan íntegrament en anglés, per a complir amb l'objectiu d'internacionalització de la producció valenciana i així poder arribar a una franja més àmplia d'inversors i compradors internacionals acreditats a l'European Film Market.

Els set llargmetratges valencians de ficció ja finalitzats que buscaran compradors i distribuïdors internacionals són 'El club del paro', de David Marqués (Sunrise Pictures); 'El lodo', d'Iñaki Sánchez Arrieta (Sunrise Pictures); 'El que sabem', de Jordi Núñez (Pegatum Transmedia); 'Las consecuencias', de Claudia Pinto Emperador (Sin Rodeos Films); 'Vasil', d'Avelina Prat (Distinto Films); 'En temporada baja', de David Marqués (TV On Producciones), i 'Visitante', d'Alberto Evangeli (Beniwood Producciones).

L'oferta de cinema documental valencià en l'European Film Market de la Berlinale està conformada per 'Carceller. El hombre que murió dos veces', de Ricardo Macian (Mediterráneo Media Entertainment, S. L.); 'Francisco Brines. Els signes revelats', de Rosana Pastor (Gorgos Films, S. L., Mediterráneo Media Entertainment, S. L.); 'Persona [no] humana', d'Álex Cuellar i Rafa G. Sánchez (Dacsa Produccions, Bea Martínez), i 'Una elefanta sobre la tela de una aranya', de Rolando Díaz (Quatre Films).

Els sis projectes en desenvolupament de llargmetratges de ficció que es presenten en Berlín són 'A través de la noche', de Marco Lledó Escartín (Pegatum Transmedia); 'Els silencis de Marc', de Josep Rodglà (Epopeia Films, S. L.); 'Karen & Julia', d'Iñaki Sánchez Arrieta (Camino a Garaitondo AIE); 'La última víctima', de Mario Fernández Alonso (Nakamura Films, La Quadra Brandmovies); 'Les vacances de Mara', d'Elena Escura (Tarannà Films, Alhena Production), i 'Valenciana', de Jordi Núñez (Pegatum Transmedia, Dacsa Produccions, Life&Pictures).

Els projectes de documentals en fase de desenvolupament que acudixen al mercat de la Berlinale en busca de inversors són 'Carta de despedida', d'Aldana Juarez Czeplowodzki (bsglobaltv); 'Cecilia Bartolomé: tan lluny, tan a prop', de Giovanna Ribes (Tarannà Films); 'Equip Crònica. L'ofici de pintar', de Felipe Villaplana i Rafael Sesa (Estrela Audiovisual, Zootropo Studio), i 'Un dibujante a la Habana', de Laura Pérez Gómez i Rafael Casañ (Qubit Solvest).

Les edicions del catàleg en línia 'Films from València' i del video promocional que es presenten en l'European Film Market de la Berlinale han sigut coordinades per EDAV (Escriptors de l'Audiovisual Valencià).