Carlota Prado acusa a "familiares cercanos" de hacer "lo imposible" para que no llegara al juicio en Madrid

La exconcursante de Gran Hermano Revolution Carlota Prado no asistió este martes al juicio por los presuntos abusos sexuales que sufrió dentro del concurso, por lo que fue suspendido.

No acudió por sufrir "problemas psiquiátricos graves", según alegó su abogado, que también dijo que había hablado con ella por Whatsapp y Carlota solo le había dicho "incoherencias".

Este miércoles Carlota Prado ha subido una serie de vídeos o stories a su Instagram en los que lanza acusaciones y hace comentarios sobre ese asunto.

"Soy Carlota, soy la chica a la que violaron y torturaron en Gran Hermano 18, en 2017", dice en la primera de las stories y luego hay otras en que no se entiende lo que dice por la música, aunque sí un "hoy van a flipar".

Más adelante dice "esta gente lo que no sabe es que ciertos familiares míos cercanos han hecho todo lo posible porque yo no llegara ayer a Madrid y me quedan 20 pavos en el bolsillo".

Cabe recordar que fue la madre de Carlota Prado la que informó al abogado de la exconcursante que la joven estaba sufriendo los problemas citados y que trataría de enviar un informe psicológico lo antes posible para justificar ante la jueza la ausencia a la vista.

"A la una menos 3 minutos voy a mandar todo lo que escribí ayer, cada llamada de teléfono que hice", avanza Carlota, que después escribe sobre una foto: "Dentro de poco más noticias de por qué no llegué ayer a Madrid, pero cómo intenté llegar. 18 llamadas, correos, llamé hasta a Mediaset", dice.

El abogado de Carlota Prado ya hizo ver durante la vista por los presuntos abusos sexuales de los que se acusa a José María López, que en diciembre su cliente había tenido que ser internada por un problemas psicológicos.