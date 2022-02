El Teatre Principal de Castelló acull aquest diumenge la comèdia negra 'True West'

Cultura de la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), programa en el Teatre Principal de Castelló aquest diumenge l'obra 'True West' amb Tristán Ulloa i Pablo Derqui com a protagonistes.

L'obra és una autèntica comèdia negra en la qual el dramaturg Sam Shepard, barrejant un llenguatge imaginatiu i directe, fa que tant la història com els personatges tinguen una complexitat i una riquesa dramàtica, que portarà al públic a un final catàrtic i surrealista. L'adaptació al castellà és de l'escriptor Eduardo Mendoza.

El delegat territorial de l'IVC, Alfonso Ribes, ha destacat que l'obra té tots els ingredients que es busquen per a l'escenari del Principal: "una bona història, un bon text i uns grans protagonistes", i ha assenyalat que novament estarà el teatre ple gràcies als abonats i al públic que ha adquirit les últimes entrades a la venda.

Dos són els protagonistes de l'obra. D'una banda, està Lee, un vividor, i, per l'altra, Austin, un guionista, que es troben de nou en la casa familiar on la seua situació actual i les seues diferències els precipitaran turbulentamente cap a un remolí destructor mentre intenten realitzar conjuntament un guió cinematogràfic que podria canviar les seues vides per sempre.

AUDITORI JAZZ CLUB

D'altra banda, l'Institut Valencià de Cultura presenta en l'Auditori de Castelló un nou concert del cicle 'Auditori Jazz Club'. Aquest divendres, a les 19.30 hores, serà el torn de Kiko Berenguer Quartet.

"El jazz sempre ha sigut un estil de referència dins de la nostra programació musical i l'Auditori Jazz Club ens dona la possibilitat de portar fins a Castelló bones propostes al llarg de la temporada", ha destacat Ribes, que ha convidat a tot el públic a gaudir del concert "d'un gran saxofonista com és Kiko Berenguer".

Berenguer és posseïdor d'un estil propi, forjat a partir dels seus orígens i riques vivències musicals, el seu saxofon s'alça com una de les veus més originals i innovadores del panorama musical. Ha treballat amb músics de prestigi internacional com Richie Cole, Dennis Rowland o Pat Metheny, i ha realitzat concerts i gires en països com França, Alemanya, Rússia o els EUA.

Les entrades per a aquest concert tenen un preu de 10 euros. Es poden obtindre descomptes gràcies a Entrada i +.