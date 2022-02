Jorge Javier Vázquez asume su derrota ante 'Tu cara me suena', aunque reconoce que no le importa mucho

El pasado viernes, y en un nuevo intento por arrebatarle el liderazgo de esa noche a Tu cara me suena (Antena 3), Telecinco apostó por un especial de Montealto, el programa donde Rocío Carrasco descubre estancias, documentos, fotografías y enseres personales de la inmortal Rocío Jurado.

Con Jorge Javier Vázquez al frente, lo cierto es que el programa, aunque no se desploma en audiencia en términos generales, sí que sucumbe ante el concurso de su eterna rival.

De eso ha hablado este miércoles en su blog en Lecturas. En él, el presentador catalán hace balance de este duelo de cadenas. Y lo hace desde su particular punto de vista. "El viernes hacemos un especial sobre la Jurado y abrimos tres de las estancias de su casa de Montealto: el vestidor, el salón y la habitación principal. Perdemos contra Tu cara me suena, pero la verdad es que no me importa mucho", asume el comunicador.

Además, da la clave para que ese dato no tenga consecuencias anímicas para él. "Creo que la edad me ha vuelto menos competitivo o más práctico. No me cojo berrinches por cosas que sé que van a suceder".

Para terminar, también desvela lo que ahora mismo le hace feliz en el trabajo. "En esta etapa de mi profesión lo que más me importa a la hora de trabajar es divertirme, y el programa se me pasa volando".