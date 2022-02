Mª Luisa Gayo i Paco García Latorre s'estrenen en Les Corts com a nous diputats de PP i Compromís

En la primera sessió plenària de l'any, tots dos substitueixen dos companys dels seus grups que van deixar l'activitat política fa unes setmanes per a tornar a l'empresa privada.

Gayo reemplaça a José Císcar, diputat 'popular' per Alacant que fa un mes va formalitzar la seua renúncia a l'acta amb la intenció de tornar a la seua activitat com a advocat.

Císcar va anunciar que seguiria com a militant de base del PP després de 22 anys en els quals ha exercit com a alcalde de Teulada, delegat de la Generalitat a Alacant, vicepresident i conseller d'Educació. Va dir que és un "bon moment" per a retrobar-se amb els seus inicis i saldar el "deute pendent" que té amb la seua història personal".

Per la seua banda, García Latorre ocupa l'escó de Fran Ferri, fins a fa unes setmanes síndic de Compromís, encara que la nova portaveu triada pel grup va ser Papi Robles, qui també s'estrena en aquest ple.

Ferri va fer pública abans de Nadal la seua decisió d'abandonar el parlament valencià per a tornar a exercir com a enginyer industrial en el sector de l'automòbil. "La meua intenció era acabar la legislatura, però un no és amo del seu destí i passen coses que has d'agafar", va explicar, i va garantir que seguirà com a militant de Compromís.