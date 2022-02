La Unitat de Somni del Clínic engega una teràpia grupal en línia per a l'insomni

Es tracta d'una modalitat que s'ha iniciat a la fi d'aquest mes de gener i que s'estendrà fins a principis de març per al grup actual. Consta d'una sessió on-line setmanal en directe, que es grava per a possibilitar el seu visionat posterior, acompanyada de material escrit i tasques de seguiment que s'envien als pacients en línia.

"La situació de pandèmia i les reiterades onades ha impedit que donem la teràpia grupal en format presencial tal com veníem fent des de la Unitat. Gràcies a la col·laboració del Servici d'Informàtica hem engegat aquest programa de sessions a distància que ens permet comptar amb una alternativa eficaç per a seguir prestant assistència", tal com ha explicat Manuel de Entrambasaguas, metge especialista en neurofisiologia clínica, expert en medicina del somni i responsable d'aquesta activitat assistencial.

La Unitat del Somni va incorporar la teràpia de grup per a tractar l'insomni en 2016 amb la col·laboració de Psicologia Clínica i posteriorment va publicar un estudi amb els resultats obtinguts en quatre anys, concloent que es tracta d'una opció terapèutica eficaç contra l'insomni. "En 2016 vam engegar la TCC-I en el nostre centre, obtenint resultats favorables que ja hem publicat", ha explicat.

"El motiu de donar la teràpia en grup és perquè hi ha molts continguts comuns que es poden presentar amb més profunditat i deteniment en aquestes sessions conjuntes que en la visita individual en consulta. Després d'acabar la teràpia grupal, continuem amb l'atenció personalitzada necessària", ha explicat l'especialista.

D'altra banda, ha agregat, "és un avantatge per als pacients que per motius d'horari no podrien assistir al format presencial, així que en posteriors edicions segurament oferirem les dos modalitats: en línia i presencial", ha explicat Manuel de Entrambasaguas.