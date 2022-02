Carlos Sobera se emociona cantando el himno del Athletic de Bilbao en 'First dates': "Así se defiende la cultura vasca"

Lo primero que hizo Jorge al llegar a First dates este martes fue saludar a Carlos Sobera en euskera, algo que le gustó mucho al presentador: "¿Eres de Bilbao?", le preguntó, pero el comensal le contestó: "No, soy de Galicia, pero estoy aprendiendo euskera".

"Soy un gran defensor de las lenguas minoritarias dentro del Estado español por eso me gusta el catalán, el euskera y defiendo a muerte el gallego", comentó el politólogo en su presentación.

Sobera quiso que le dijera más cosas en euskera, pero el joven reconoció que, de momento, solo se sabía los saludos. "Si quieres defender la cultura vasca, el himno del Athletic de Bilbao", señaló el conductor del programa de Cuatro.

El vasco comenzó a cantarlo, pero se llevó un zasca por parte de Jorge, ya que admitió que "soy más del Alavés", dejando planchado a Sobera, que cambió de tema hacia lo que se dedicaba el gallego.

Jorge, en ‘First dates’. MEDIASET

"Soy politólogo, pero, a día de hoy, no sé qué hace alguien con mi profesión", admitió Jorge. Sobera le contestó que "casi pareces un político, que tampoco saben lo que hacen". El joven confesó que "básicamente sirven para manipular a la gente".

Su cita fue Paula, una diseñadora textil de Pontevedra la que le gustaba "viajar, el deporte... y busco en el programa una persona con la que pasármelo bien". Ambos pasaron a la mesa en busca de puntos en común donde cimentar un futuro.

Al final, Paula no quiso tener una segunda cita con Jorge "en plan pareja porque no hemos tenido feeling entre nosotros". El politólogo, por su parte, reconoció que "no coincidimos absolutamente en nada".