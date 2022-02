Vicente sonroja a su cita en 'First dates': "¿A ti te gusta que te empotren o solo hacer el amor?"

"Cuando vas cumpliendo años, el mercado está mal porque la gente ya ha hecho su vida, son separados con hijos o no quieren una relación estable porque están escarmentados", comentó Inma en su presentación este martes en First dates.

Carlos Sobera le preguntó sus preferencias con los hombres a la administrativa, que le contestó: "Me gustan cariñosos, que salgan y no se queden en el sofá, que no les guste el fútbol, aunque soy del Real Madrid porque soy muy madrileña".

Su cita fue Vicente: "Me considero español hasta la médula, pero antes soy extremeño. Respecto a las mujeres, me gustan más las del Este que las españolas, y es que soy un empotrador nato, lo reconozco. A la mayoría de las mujeres con las que he estado les ha gustado".

Durante la cena, Vicente no paró de piropear a la madrileña que, lejos de gustarle, señaló que "le veo un poco como Fernando Esteso y Pajares en Los Bingueros". Inma añadió que "estoy abierta a todo, pero vivo el momento".

Vicente e Inma, en ‘First dates’. MEDIASET

El extremeño se quedó mirándola y le preguntó muy serio: "¿Te gusta que te empotren o solo hacer el amor?", algo que no le gustó a la comensal: "No me digas esas palabras, por Dios...".

Vicente se justificó diciendo que "hay mujeres que les gusta y no lo dicen". La madrileña admitió que "hablando con él me ha dicho que es un empotrador y me ha parecido de un mal gusto. Dime de qué presumes y te diré de qué careces...".

Pero el extremeño no cesó en sus intentos de impresionar a su cita, y le dijo que "con la boca maravillas", pero en lugar de mejorar, lo que hizo fue horrorizar a la administrativa: "Vamos de mal en peor: ¿Cómo me dice, de repente, esa vulgaridad? ¡Qué narices me importa su boca!".

Tras los comentarios poco acertados de Vicente, la decisión final de Inma quedó bastante clara: "Me ha encantado conocerle, es muy simpático. Pero lo de la distancia y los comentarios sexuales que ha hecho sin conocerme de nada... ha sido muy directo". Y ambos admitieron que no querían una segunda cita.