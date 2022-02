El futuro de Paz Padilla es incierto. La presentadora no se ha reincorporado a su trabajo en Sálvame desde el enfrentamiento que vivió con Belén Esteban el pasado mes de enero, y que terminó con el abandono de la gaditana del plató. De hecho, una persona de su entorno ha contado a El español que está "dolida".

"Se vio profundamente desamparada y muy impotente ante una mentira", ha explicado el informante al citado medio, valorando que sus compañeros en el espacio de Telecinco "no fueron conscientes de lo que dieron a entender esa tarde, y el daño público que se le podría haber hecho. Lo dicho, dicho queda".

Estas palabras se deben a las suposiciones que se hicieron en el plató durante la bronca entre las colaboradoras, dándose a entender que la presentadora es antivacunas. La humorista no puede evitar sentirse "molesta y dolida por ello", pues piensa que "no se la ha tratado con el respeto que merece, no ya por ser presentadora, sino como persona", especialmente tras el revuelo que causaron sus declaraciones en una conversación con Anne Igartiburu y María del Monte.

Lo cierto es que la cómica no se ha pronunciado sobre su situación laboral ni sobre su abrupta marcha del programa, pero un gesto en sus redes sociales evidencia el malestar que siente. Y es que ha dejado de seguir en Instagram a Belén Esteban y María Patiño, quienes declararon no estar de acuerdo con ella.

El as en la manga de Paz Padilla

Por el momento, Sálvame ha reforzado su imagen con un nuevo rostro, el de Adela González, que desde esta semana copresenta el formato de la Fábrica de la Tele junto con Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, una labor que llevaba a cabo la gaditana desde hacía años.

Sin embargo, no volver a Sálvame podría no suponer un gran escollo para la humorista en lo que a su economía se refiere, ya que, según publica Lecturas, la presentadora se ha armado una sólida red de proyectos más allá de la televisión que la convierten en una empresaria con mucho olfato para los negocios.

Negocios que, según la revista, aliviarían la falta de ingresos importantes desde que permanece alejada de la televisión. Según la revista, Paz posee desde hace dos décadas una espectacular casa rural en Girona, Can Miquelet, que alquila cuando no le da uso, como también ocurre con varios locales de su posesión.

Además, la actriz abrió el pasado año No Ni Ná, su primera tienda de ropa en la localidad gaditana, que se convertiría también en el primer negocio gestionado por su hija, Anna Ferrer. Sin embargo, esta no iría todo lo bien que le gustaría a la cómica. Por otro lado, en el teatro y las series de televisión también se abrió hueco hace ya muchos años, lo que le aseguraría cierta estabilidad.

Otra fuente de ingresos, según la publicación, podrían ser las redes sociales. Seguida por 2,3 millones de usuarios, Instagram se ha convertido en un altavoz muy potente para las marcas de las que es imagen, para sus negocios y para dar a conocer sus nuevos proyectos fuera de la televisión.