Los médicos plantean cambios en el control de la covid en hospitales y acabar con las PCR "para todos"

La sexta ola de la covid está marcando una etapa diferenciada del resto de la pandemia. Los principales motivos son la alta tasa de vacunación -al menos en España- y ómicron, la variante más transmisible del SARS-CoV-2. La identificación de un contexto diferente en la pandemia ha llevado a la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) a plantear cambios en la forma de abordar el control de la covid en los hospitales, como que no sea necesario hacer cribados a todos los pacientes que ingresan,

"Las dos premisas principales de nuestro posicionamiento son que la variante ómicron puede producir enfermedad grave en personas no vacunadas, incompletamente vacunadas y en pacientes vulnerables, y que, por tanto, es en estos grupos de población donde hay que centrar el esfuerzo preventivo, diagnóstico y terapéutico; y que la contagiosidad de la variante ómicron es de tal magnitud que hace muy probable que la mayoría de la población acabe infectada", indica el documento.

Además de explicar que su posicionamiento "puede tener que cambiar en el futuro si aparecen nuevas variantes con características biológicas diferentes y con mayor riesgo de producir una enfermedad más grave", desde SEIMC aclaran que sus propuestas no pretender ser "un protocolo o guía", sino que están abiertas a discusión pública.

"Minimizar los problemas" para atender a los pacientes

"La realidad es que en estos momentos estamos tomando las mismas medidas que cuando no había vacunas y cuando las variantes que circulaban eran otras", destaca, en conversación con 20minutos, Jesús Rodríguez Baño, portavoz de SEIMC, profesor de la Universidad de Sevilla y Jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen Macarena. Ahora, con "un altísimo porcentaje" de la población y "todo el personal sanitario" vacunado, no tiene sentido continuar con los mismo protocolos.

El objetivo es "minimizar los problemas" para atender a los pacientes porque "el riesgo de los sanitarios ya no es el que era", explica. Para ello, piden centrar las medidas de diagnóstico y "de manejo clínico protocolizado" en las personas más vulnerables.

Una de las medidas que proponen es no tener que hacer cribados a todos los pacientes que ingresan en hospitales, porque cribar a un paciente en el ingreso "no tiene mucho sentido". "Con la tasa de transmisión que hay, el ingresado, si no da positivo, se puede infectar al día siguiente. Entonces, no vas a estar haciendo test todos los días a todos los pacientes", explica.

Aparte de considerar que los cribados tienen una repercusión actual "muy limitada" para evitar la transmisión, también cree necesario dejar de hacer pruebas PCR antes de los procedimientos quirúrgicos, "porque lo que hacen es retrasar las intervenciones". En definitiva, la perspectiva que plantea es que, para agilizar los procesos, los sanitarios tomen "medidas independientemente del estado del paciente, sin necesidad de saber si el paciente tiene covid o no".

Piden que los médicos puedan decidir y no depender siempre de un test

"Los test son positivos durante mucho tiempo, aunque la persona no sea contagiosa porque no detectan virus vivos, sino los restos del virus", cuenta Rodríguez. "Había momentos en la pandemia en que había que ser muy prudente, pero creemos que ahora mismo no es así".

Por ello, desde SEIMC apuestan por establecer duraciones estándar atendiendo a los estudios disponibles. Si se sabe que el 95% de los pacientes dejan de ser transmisores a los 14 días de manifestar síntomas, Rodríguez pide que se tomen esos datos como referencia. En esa situación, "no tiene sentido que, si se le hace una PCR y sale positiva, siga en aislamiento, con los problemas que supone para sus cuidados o para su contacto con la familia cuando ya no es contagioso", resalta.

Rodríguez Baño reconoce que para la administración es difícil tomar decisiones de este tipo "cuando venimos de una costumbre de casi dos años". Con su propuesta, dice que querían "facilitar un poco la toma de decisiones" y buscar el apoyo de la sociedad científica.

Aunque espera que haya personas que tengan "ciertas resistencias", y por eso lo exponen a la opinión pública para que se discuta "desde un punto de vista técnico", también dice que la acogida del documento por parte de los profesionales ha sido "excepcionalmente buena". "Es razonable que esto se pueda discutir en el ámbito técnico y científico y que se pueda llegar a una conclusión. Nos consta que ya varios hospitales han planteado cosas de este estilo", concluye.