Anabel Pantoja estalla contra Gustavo González en 'Sálvame': "Mi abogado está viendo todo, porque esto es privado"

Han vuelto a saltar chispas en el plató de Sálvame y, una vez más, ha sido Anabel Pantoja la protagonista. Todo ha comenzado con un vídeo que ha mostrado el programa en el que el fotógrafo Gustavo González hablaba sobre el complicado estado de salud de Bernardo Pantoja, algo que no ha sentado nada bien a la influencer.

"Eres un sucio. Me estás haciendo lo mismo que le hiciste a Kiko Rivera. Y que sepas que mi abogado está viendo todo esto, porque es un diagnóstico privado, y tú has salido ahí diciendo que a mi padre le van a cortar la pierna", ha estallado Anabel Pantoja, muy molesta con toda la información que estaba desvelando Gustavo González, que ha entrado en directo en el programa.

"Que yo no voy hablando de tu mujer. Y yo callada. En La Graciosa no veas lo que se habla, pero yo callada, porque te tengo respeto como padre, como marido y como compañero", le ha atacado ella, insinuando que la información que adelantó Kiko Hernández hace un par de años sobre una supuesta infidelidad de María Lapiedra podría ser verdad. "A mí me dijeron que estaba con un señor".

"Yo le hice un favor a Anabel y no es nada agradecida. No tiene nada de memoria", ha respondido Gustavo González, que no quería desvelar el favor, pese a que Anabel insistía en que lo contara, sin dejar de enfadarse con el paparazzi.

"Me has tocado la fibra óptica de mi corazón, porque de mi padre enfermo no se habla", le ha espetado la colaboradora. Y, no contenta con ello, ha aceptado una proposición directa de Sálvame: ir a La Graciosa para sacar información sobre el hombre que estuvo supuestamente con María Lapiedra.

Esta no es la primera vez que Anabel y Gustavo se enfrentan. De hecho, la sobrina de Isabel Pantoja ya le amenazó hace unos meses con demandarle por afirmar que tenía un hermano secreto.