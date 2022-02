L'Ajuntament d'Alacant implementa un 'chatbot' en la línia gratuïta 010 d'atenció a la ciutadania

El nou servici comptarà amb telefonades gratuïtes i s'incorpora com a millora un 'chatbot' a manera de Whatsapp o Telegram que interactuarà amb els ciutadans per a facilitar-los gestions i tràmits municipals.

Com a regidor de Noves Tecnologies i Innovació, Antonio Peral ressalta l'avanç amb la gratuïtat de les telefonades per als ciutadans i la introducció de la Intel·ligència Artificial per a facilitar les gestions, dins l'aposta per la digitalització dels servicis municipals de manera que siga més senzill i fàcil aconseguir certificats i realitzar tràmits municipals.

L'acord arreplega que l'Ajuntament accepta sense reserves la millora oferida per l'adjudicatari d'implementar un "chatbot" de text, utilitzant la intel·ligència artificial, que els ciutadans tindran la seua disposició, mitjançant un canal de missatgeria (Telegram o WhatsApp), per a obtindre resposta a les seues preguntes més freqüents.

Les respostes a consultes i incidències que puga donar el 'bot' estaran limitades a aquelles que no requerisquen dades personals per a tràmits posteriors. De tota l'activitat que realitze aquest servici es farà registre, integrant les dades en la plataforma d'informes.