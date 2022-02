L'Ajuntament de València engegarà una web per a consultar ofertes de voluntariat amb entitats socials

Qualsevol persona que vullga implicar-se en un voluntariat social pot col·laborar de manera lliure i voluntària donant suport a les entitats que treballen en pobresa, infància, persones amb discapacitat, malalties, joventut, salut, drogodependències, gent gran, immigració, entre uns altres, ha detallat en un comunicat el consistori.

La idea és que totes aquestes ofertes estiguen convenientment registrades en una web municipal que funcionarà com a borsa, amb una descripció exacta de què és el que es demana en cada projecte, quina entitat ho duu a terme, quin tipus de persones s'atén i, també, si hi ha algun tipus de requisit per a poder col·laborar.

Actualment, la Regidoria de Servicis Socials ha sol·licitat a la Universitat de València la realització d'un diagnòstic de la situació del voluntariat social a la ciutat que incloga un estudi dels possibles models i estratègies en la promoció pública del voluntariat social.

L'objectiu, segons ha explicat la regidora Isabel Lozano, és "promoure l'activitat del voluntariat, oferir informació a la ciutadania, així com divulgar i donar publicitat a totes aquestes activitats, facilitar suport tècnic i fomentar la coordinació entre les entitats que realitzen aquestes activitats".

Aquest treball s'ha encarregat al grup d'investigació SESOC (Servicis Socials Comunitaris), que està format per personal docent i investigador de la Universitat de València amb àmplia experiència professional en serveis socials i en el desenvolupament d'investigacions i projectes d'intervenció en l'àmbit local del territori valencià.

Participen professionals de les àrees del treball social, sociologia, psicologia, pedagogia i educació social. L'import pel qual s'ha adjudicat el treball és de 16.819 euros.