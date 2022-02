El projecte 'Demà no hi ha classe' es representarà en aules de València per a acostar el teatre a l'alumnat

La regidora d'Educació, Maite Ibáñez, ha assenyalat que es tracta d'una experiència innovadora perquè la peça teatral es desenvoluparà en una aula, en la qual una suposada professora, que entrarà per a fer classe, començarà a parlar del paper de les persones docents i de l'ensenyament, fins a generar un ambient de reflexió en el qual es compartiran experiències i vivències educatives", segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

L'obra de teatre 'Demà no hi classe', de la qual, de moment, es realitzaran 10 representacions, és un projecte del dramaturg Toni Tordera, Jaume Pérez i Juli Disla, protagonitzada per Mireia Pérez. Per les seues característiques, no s'anunciarà en quins centres educatius es posarà en escena i, a posteriori, es donarà compte d'ella a través de les xarxes socials.

"En lloc de portar als adolescents al teatre, l'obra s'interpreta en l'hàbitat dels joves: en l'aula, que és un espai pedagògic, lúdic i vital que, com a centre de vivències i d'emocions, també és un espai escènic", ha explicat l'edil.

L'argument de l'obra es desenvoluparà entorn de la relació i als vincles existents entre docents i alumnat amb l'objectiu de generar la reflexió i el debat sobre històries reals i emocions.Ibáñez ha manifestat que la voluntat municipal és "generar nous públics, i fer-ho en el seu lloc d'origen, perquè els estudiants visquen experiències en l'arquitectura quotidiana de les seues aules". "Si pensem que a l'aula la prioritat són els alumnes i al teatre el públic, aquest projecte conjumina les dos parts".

"A més, l'obra té intenció de conscienciar sobre la necessitat d'integració, educació i respecte a la diversitat de personalitats i idees, és vida feta teatre, o teatre fet vida", ha argumentat l'edil, que per a presentar aquest projecte ha recordat el procés que culmina en aquesta peça teatral.

El projecte va ser una de les activitats centrals en les XII Jornades de directors i directores d'Educació Secundària, que el passat mes d'octubre, una cita que va reunir a més d'un centenar de responsables d'instituts d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana, que van debatre experiències sobre l'actualitat educativa i van reflexionar sobre qüestions de futur.

La representació 'Demà no hi ha classe' es va donar a conéixer entre els equips directius dels centres de Secundària i el 30 d'octubre es va representar al Teatre El Musical, per al públic general.

"Després d'aquest recorregut, arriba el moment de l'experiència en l'aula. Aquest és la novetat: que s'introdueix en les aules", ha conclòs la regidora, després de destacar que "aquest model escènic en l'escola, que és diferent per complet al teatre escolar, és molt necessari, no només per ser capaç d'impulsar l'afició a les arts escèniques sinó també a l'educació".

Després de la representació de l'obra de teatre a les aules, a l'alumnat se li proposa que descriga o explique una experiència, trobada, aprenentatge, professor, amistat, que els hi haja marcat, en la manera expressiva que preferisquen: visual, musical, narratiu, poema, rap, film, etc. Les respostes generades des dels diferents instituts s'inclouran en un núvol virtual, amb l'objectiu de compartir tot açò entre els diversos barris o instituts.